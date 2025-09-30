overcast clouds
15°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТИШАО У СТЕЧАЈ Гаси се на десетине продавница ХИЉАДЕ РАДНИКА СТРАХУЈЕ ЗА СВОЈУ БУДУЋНОСТ

30.09.2025. 12:36 12:51
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
катанац
Фото: Pixabay.com

Немачка групација Brüder Schlau, власник популарног ланца продавница за опрему дома Hammer, званично је прогласила стечај.

Од укупно 180 продајних места, 66 ће бити затворено, док је будућност преосталих још неизвесна.


Још у јуну компанија је поднела захтев за стечај Земаљском суду у Биелефелду, а сада су објављени први конкретни кораци.

Према извештају Westfalen-Blatta, већина затворених продавница налази се у немачкој савезној покрајини Северна Рајна-Вестфалија, укључујући градове Münster, Minden, Крефелд и Биелефелд. Затварају се и продавнице у Zwickauu, Ерфурту, Фулди и Braunschweigu. 

Осим Hammera, гашење погађа и други бренд групације, Schlau, који је специјализован за снабдевање занатлија. Од 60 продавница, чак 50 престаје са радом. 

Група Brüder Schlau има седиште у Порта Вестфалици и послује више од 100 година у индустрији кућног текстила и грађевинског материјала. 

Тренутно запошљава око 3.900 радника, чија будућност је сада неизвесна. 

(Telegraf Biznis)

стечај
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај