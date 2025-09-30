НЕМАЧКИ ГИГАНТ ОТИШАО У СТЕЧАЈ Гаси се на десетине продавница ХИЉАДЕ РАДНИКА СТРАХУЈЕ ЗА СВОЈУ БУДУЋНОСТ
Немачка групација Brüder Schlau, власник популарног ланца продавница за опрему дома Hammer, званично је прогласила стечај.
Од укупно 180 продајних места, 66 ће бити затворено, док је будућност преосталих још неизвесна.
Још у јуну компанија је поднела захтев за стечај Земаљском суду у Биелефелду, а сада су објављени први конкретни кораци.
Према извештају Westfalen-Blatta, већина затворених продавница налази се у немачкој савезној покрајини Северна Рајна-Вестфалија, укључујући градове Münster, Minden, Крефелд и Биелефелд. Затварају се и продавнице у Zwickauu, Ерфурту, Фулди и Braunschweigu.
Осим Hammera, гашење погађа и други бренд групације, Schlau, који је специјализован за снабдевање занатлија. Од 60 продавница, чак 50 престаје са радом.
Група Brüder Schlau има седиште у Порта Вестфалици и послује више од 100 година у индустрији кућног текстила и грађевинског материјала.
Тренутно запошљава око 3.900 радника, чија будућност је сада неизвесна.