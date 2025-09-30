overcast clouds
МАЈА ГОЈКОВИЋ У СОЛУНУ СЕ САСТАЛА ДА ДИРЕКТОРОМ „HELEXPO“ Грчки инвеститори позвани да улажу у Војводини

30.09.2025. 11:52 11:59
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
солун
Фото: Покрајинска влада

Председница Покрајинске владе Маја Гојковић борави у радној посети Солуну, где се састала са генералним директором сајма „Helexpo“ Киријакосом Позрикидисом.

У фокусу разговора биле су могућности интензивирања регионалне сарадње и унапређења наших односа на свим пољима од заједничког интереса, с посебним акцентом на области туризма, пољопривреде, образовања и културе.

Истакнуто је да сајамске манифестације, попут оних које организује „Helexpo“, представљају важну платформу за повезивање свих привредних грана. Гојковић је представила инвестиционе и привредне потенцијале Покрајине и позвала грчке инвеститоре да улажу у АП Војводини.

солун
Фото: Покрајинска влада

Генерални директор Киријакос Позрикидис представио је активности сајма „Helexpo“ и упутио званичан позив делегацији Покрајинске владе за учешће на Сајму туризма, који ће бити одржан у новембру. Том приликом изнео је и иницијативу за конкретизовање сарадње кроз потписивање меморандума.

Састанку су присуствовали и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић,  потпредседник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић и генерални конзул Републике Србије у Солуну Јелена Вујић Обрадовић.

