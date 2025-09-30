МИНИСТАР ГЛИШИЋ ОТКРИО СВЕ ДЕТАЉЕ НАКОН ШТО ЈЕ ДОЖИВЕО МОЖДАНИ УДАР, ПА СЕ НАШАЛИО: Сарапа је изгледао горе од мене! Сећам се када сте покушавали да ми пружите помоћ

Глишић се на почетку гостовања захвалио свима који су му пружили подршку тог кобног 5. августа, када је његов живот спасен великим делом захваљујући брзој реакцији запослених на Пинку.

Познат по одличном смислу за хумор, министар је разговор започео доскочицом да је претходни пут из студија изнесен на носилима, али да ће сада сигурно изаћи на својим ногама.

На дан када му је позлило, угостио га је исти водитељски пар као и данас Деа Ђурђевић и Предраг Сарапа.

- Само 25 минута након шлога су ми урадили реанимацију, све је било врло брзо, брзо су реаговали и управо сам се захваљујући томе и опоравио - навео је је Глишић, који се потом захвалио и запосленима у Клиничком центру Србије (КЦС).

- Све су околности по мене биле јако добро, ово видим као шансу да наставим да ље да се борим. Брзина интервенције је била кључна. Врло професионално воде рачуна о сваком пацијенту - истакао је он, говорећи о детаљима кроз какве је све процедуре прошао.

Како је открио, имао је хитну операцију и две недеље је провео у болници.

- Отворен сам на препони и сондом су ми преко крвних судова дошли до главе. Тај ожиљак имам - рекао је Глишић, наводећи да је након отпуштања из болнице морао да мирује током кућног лечења.

- Шалили смо се добро сам се осећао, не постоји ништа што би довело до тога...Не пијем, не пушим, редовно се храним. То се једноставно дешава. Сећам се свега, желео сам да изговорим реченицу, али нисам могао. Онда се прекинуо програм, хтео сам да попијем воду, онда ми је отказала једна, па друга рука...Сећам се када сте покушавали да ми пружите помоћ. Сарапа је изгледао горе од мене. Онда ми се угасио вид и после тога се више не сећам ничега - рекао је Дарко Глишић и додао:

Није лоше да понекад човек мало умре, па да се врати, како би се видело ко је какав од људи. Тим поводом је изрекао још једну шалу.

- Рађена ми је магнетна резонанца и препознали су ми једну појаву која трује мозак - то су Данас и сличне новине - нашалио се Глишић.