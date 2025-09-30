overcast clouds
ПРОСЛАВЉЕН ВЕЛИКИ ЈУБИЛЕЈ - 100 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" У БРЂАНИМА Градска општина наставља са улагањем у образовање- Циљ још један век рада!

30.09.2025. 11:23 11:31
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
škola
Фото: Screenshot Instagram opstina.vozdovac

Поводом обележавања сто година постојања истуреног одељења Основне школе "Вук Караџић" из Рипња, које се налази у насељу Брђани, јуче је уприличена прослава којој су присуствовали помоћник министра просвете Милан Пашић, председница Општине Вождовац Бојана Јакшић, чланови Већа Снежана Петронијевић и Миодраг Мировић, као и представници МЗ „Рипањ“

„Наша школа је увек била мост за будућност и место где се стварају пријатељства, где се стиче знање, подстиче креативност и добро васпитање. Они који данас раде у овој школи чине све да се та традиција настави“, рекао је директор школе Предраг Димић.

Стогодишње постојање школе у Брђанима важно је за целу заједницу, а сведочи о трајности знања, образовања и вредности које се већ један век преносе са генерације на генерацију, поручио је помоћник министра просвете задужен за предшколско и основно образовање и васпитање Милан Пашић.

„Желим да похвалим све оно што је школа до сада постигла, резултате у настави, у ваннаставним активностима, такмичењима, у свим оним вредностима које унапређују наш образовни систем. Захваљујем се Управи школе, наставницима и ученицима на труду, раду и посвећености. Такође, искрена захвалност иде родитељима и локалној самоуправи који својом подршком и сарадњом дају снагу да школа настави да расте и развија се“, рекао је Пашић.

Окупљенима се затим обратила председница Општине Бојана Јакшић.

"Сто година рада једне школе није само број, већ сведочанство о посвећености, упорности и снази заједнице која зна колико је образовање важно. Ова школа је кроз цео век била стуб знања, васпитања и развоја — не само за Рипањ, већ за читаву нашу општину", рекла је Јакшић и захвалила се свима који су кроз деценије градили и чували ову школу.

Градска општина Вождовац ће наставити да улаже у образовање, јер су школе темељ сваког јаког и здравог друштва.

"Наш циљ је да и наредних сто година ова школа буде место где деца радо долазе, где се развијају и припремају за живот", поручила је председница Јакшић

Вести Друштво
