ЖЕНЕ У ЦЕНТРУ ПОЛИТИЧКОГ ДИЈАЛОГА Министарка Сара Павков учествовала у важном међународном догађају! Ево о чему је реч
Министарка заштите животне средине Сара Павков присуствовала је конференцији „Belgrade Women’s Conference – RISE 2025“ – међународна платформа која жене поставља у центар политичког и економског дијалога о одрживој будућности.
-Била ми је част да будем део овог важног међународног догађаја, који су свечано отворили председник Владе Републике Србије проф. др Ђура Мацут и министарка без портфеља Татјана Мацура
Поносна сам што је Србија препозната као лидер у политикама родне равноправности и укључивања жена у процесе доношења одлука, што је један од стратешких циљева Владе Србије.
Данашња конференција је одлична прилика да заједнички обликујемо политике које отварају могућности за жене, гарантују њихова права, уклањају баријере и омогућавају да не морају да бирају између каријере и породице, већ да могу бити и професионално испуњене и лично слободне- написала је Павков на Инстаграму.