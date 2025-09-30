overcast clouds
ЖЕНЕ У ЦЕНТРУ ПОЛИТИЧКОГ ДИЈАЛОГА Министарка Сара Павков учествовала у важном међународном догађају! Ево о чему је реч

30.09.2025. 11:49 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
sara pavkov
Фото: Screenshot Instagram sarapavkov.official

Министарка заштите животне средине Сара Павков присуствовала је конференцији „Belgrade Women’s Conference – RISE 2025“ – међународна платформа која жене поставља у центар политичког и економског дијалога о одрживој будућности.

-Била ми је част да будем део овог важног међународног догађаја, који су свечано отворили председник Владе Републике Србије проф. др Ђура Мацут и министарка без портфеља Татјана Мацура

Поносна сам што је Србија препозната као лидер у политикама родне равноправности и укључивања жена у процесе доношења одлука, што је један од стратешких циљева Владе Србије.

Данашња конференција је одлична прилика да заједнички обликујемо политике које отварају могућности за жене, гарантују њихова права, уклањају баријере и омогућавају да не морају да бирају између каријере и породице, већ да могу бити и професионално испуњене и лично слободне- написала је Павков на Инстаграму.

