„ УПУТИО САМ АПЕЛ ВУЧЕВИЋУ, ОДМАХ САМ ЗНАО ДА ЋЕ ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЋ ДОЋИ У СРБИЈУ“ Херој са Кошара се захвалио у име ветерана лидеру СНС Вучевићу: Драго ми је да наш генерал угледао сунце Србије
Дарко Анђелковић херој са Кошара, који је са 20 година отишао у најважнију битку у новијој српској историји, захвалио се у специјалу "Добро дошао, генерале", на Информер телевизији, лидеру СНС Милошу Вучевићу на ангажману да се генерал Небојша Павковић врати у отаџбину.
-Када причамо о генералу Павковићу и борби, господин Милош Вучевић је био скроман, када није хтео да се похвали тиме. Ја морам да му се у име ветерана и породице Павковић захвалим- рекао је Анђелковић.
Он је нагласио да је његов први апел за довођење генерала у Србију послат Милошу Вучевићу.
-Веома брзо сам добио одговор. Истог дана се седница заказала и кренула је борба за генерала. Ја сам одмах знао да ће генерал доћи у Србију. Стварно сам вам захвалан, наравно и председнику. Драго ми је да је наш генерал угледао сунце Србије. Надам се да ће поживети још дуго, да нам исприча неиспричано- закључио је херој са Кошара.