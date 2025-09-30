ЗАТЕКЛИ ГА НАДУВАНОГ ЗА ВОЛАНОМ Озбиљне санкције за Бјелопољца због вожње под дејством марихуане
30.09.2025. 12:16 12:34
БУДВА: С.Д. (2003) из Бијелог Поља, са привременим боравком у Будви, осуђен је на казну затвора у трајању од 30 дана, након што је проглашен кривим за управљање возилом под дејством опојне дроге марихуане.
- Пресуда је изречена у хитном поступку пред надлежним судом у Будви, након што је С.Д. претходне вечери заустављен у рутинској саобраћајној контроли, када су службеници Одјељења безбједности Будва утврдили присуство марихуане у организму - потврђено је за РИНУ.
Осим затворске казне, суд му је изрекао и меру забране управљања моторним возилима у трајању од четири месеца, као и максималан број казнених бодова, у складу са важећим законима о безбедности саобраћаја.