light rain
16°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАТЕКЛИ ГА НАДУВАНОГ ЗА ВОЛАНОМ Озбиљне санкције за Бјелопољца због вожње под дејством марихуане

30.09.2025. 12:16 12:34
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
Коментари (0)
полиција
Фото: РИНА

БУДВА: С.Д. (2003) из Бијелог Поља, са привременим боравком у Будви, осуђен је на казну затвора у трајању од 30 дана, након што је проглашен кривим за управљање возилом под дејством опојне дроге марихуане.

- Пресуда је изречена у хитном поступку пред надлежним судом у Будви, након што је С.Д. претходне вечери заустављен у рутинској саобраћајној контроли, када су службеници Одјељења безбједности Будва утврдили присуство марихуане у организму - потврђено је за РИНУ.

Осим затворске казне, суд му је изрекао и меру забране управљања моторним возилима у трајању од четири месеца, као и максималан број казнених бодова, у складу са важећим законима о безбедности саобраћаја.

вожња под дејством наркотика будва црна гора
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ВЕНЧАЊЕ ИЗ НОЋНЕ МОРЕ Туча и хаос на свадби у Горњем Милановцу ПОЛИЦИЈА ЈЕДВА РАЗДВОЈИЛА УЧЕСНИКЕ Нападнута и екипа Хитне помоћи
a

(ВИДЕО) ВЕНЧАЊЕ ИЗ НОЋНЕ МОРЕ Туча и хаос на свадби у Горњем Милановцу ПОЛИЦИЈА ЈЕДВА РАЗДВОЈИЛА УЧЕСНИКЕ Нападнута и екипа Хитне помоћи

30.09.2025. 10:59 11:56
Волим
0
Коментар
0
Сачувај