(ВИДЕО) ВЕНЧАЊЕ ИЗ НОЋНЕ МОРЕ Туча и хаос на свадби у Горњем Милановцу ПОЛИЦИЈА ЈЕДВА РАЗДВОЈИЛА УЧЕСНИКЕ Нападнута и екипа Хитне помоћи
30.09.2025. 10:59 11:14
Коментари (0)
Масовна туча на свадби догодила се у Горњем Милановцу.
Према незваничним информацијама, једна од присутних девојака прво је ударила младу, након чега се прво умешао младожења, а девојка је остала да лежи непомично.
Након доласка на лице места нападнута је екипа Хитне помоћи, а полиција је једва раздвојила сукобљена лица.
Све се догодило у недељу, више лица је приведено, а једна девојка је хоспитализована.