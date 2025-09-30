overcast clouds
12°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) ВЕНЧАЊЕ ИЗ НОЋНЕ МОРЕ Туча и хаос на свадби у Горњем Милановцу ПОЛИЦИЈА ЈЕДВА РАЗДВОЈИЛА УЧЕСНИКЕ Нападнута и екипа Хитне помоћи

30.09.2025. 10:59 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Масовна туча на свадби догодила се у Горњем Милановцу.

Према незваничним информацијама, једна од присутних девојака прво је ударила младу, након чега се прво умешао младожења, а девојка је остала да лежи непомично. 

Након доласка на лице места нападнута је екипа Хитне помоћи, а полиција је једва раздвојила сукобљена лица.

Све се догодило у недељу, више лица је приведено, а једна девојка је хоспитализована. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 192.RS (@192_rs)

(Telegraf.rs)

масовна туча свадба
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај