МОЛОТОВЉЕВИМ КОКТЕЛОМ НАМЕРНО ЗАПАЛИО РЕСТОРАН Ухапшен Београђанин (26) осумњичен за изазивање опште опасности ТРИ ПУТА

29.09.2025. 18:27 18:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Dnevnik.rs

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су Б. С. (1999) због постојања основа сумње да је извршио три кривична дела изазивање опште опасности.

Осумњичени је ноћас, у ресторану у Пожешкој улици, намерно изазвао пожар убацивши „Mолотовљев коктел“ у унутрашњост ресторана, а мало касније се вратио и поново убацио „Молотовљев коктел“ који није изазвао велику материјалну штету.

Он се такође сумњичи и да је 9. септембра у Војводе Степе на Вождовцу, намерно изазвао пожар у једном угоститељском објекту.

По налогу тужиоца, одређено му је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у Друго основно јавно тужилаштво у Београду.

 

