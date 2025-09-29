МОЛОТОВЉЕВИМ КОКТЕЛОМ НАМЕРНО ЗАПАЛИО РЕСТОРАН Ухапшен Београђанин (26) осумњичен за изазивање опште опасности ТРИ ПУТА
29.09.2025. 18:27 18:29
Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду ухапсили су Б. С. (1999) због постојања основа сумње да је извршио три кривична дела изазивање опште опасности.
Осумњичени је ноћас, у ресторану у Пожешкој улици, намерно изазвао пожар убацивши „Mолотовљев коктел“ у унутрашњост ресторана, а мало касније се вратио и поново убацио „Молотовљев коктел“ који није изазвао велику материјалну штету.
Он се такође сумњичи и да је 9. септембра у Војводе Степе на Вождовцу, намерно изазвао пожар у једном угоститељском објекту.
По налогу тужиоца, одређено му је задржавање до 48 сати и, уз кривичну пријаву, биће спроведен у Друго основно јавно тужилаштво у Београду.