(ФОТО) ЛИ ПОВОДОМ НАЦИОНАЛНОГ ДАНА КИНЕ: Челично пријатељство са Србијом временом је све јаче ПРЕВАЗИЛАЗИ ПЛАНИНЕ И МОРА
БЕОГРАД: Амбасадор Кине у Београду Ли Минг изјавио је вечерас, на пријему поводом Националног дана Кине у Хотелу Хајат, којем присуствује и председник Србије Александар Вучић, да се ове године обележава и 70 година пријатељства између народа Кине и Србије и да је оно с временом све јаче.
Кина и Србија су 70 година делиле тешкоће и корачале напред руку под руку, а наше челично пријатељство, које превазилази планине и мора, с временом је све јаче, рекао је Ли.
Додао је да је 70 година пријатељства између народа Кине и Србије и 70 година међусобног политичког поверења и дељења добра и зла, као и 70 година међусобног разумевања, наклоности и помоćи.
Подсетио је да су 1955. Кина и Федеративна Народна Република Југославија формално успоставиле дипломатске односе.
Обе земље су чврсто изабрале пут самосталног развоја. Кина је предложила „Пет принципа мирољубиве коегзистенције“ док је Југославија заступала „Покрет несврстаних“, заједнички промовишући јединство и самосталност земаља у развоју, истакао је амбасадор.
Вучић: Поносан сам на пријатељство које градимо
Председник Србије Александар Вучић присуствовао је вечерас пријему поводом 76. годишњице оснивања Народне Републике Кине и 70 година пријатељства народа Кине и Србије и поручио да је поносан на поверење и блиске везе две земље.
Вечерас смо са радошћу обележили 76 година од оснивања НР Кине и 70 година пријатељства наших народа. Хвала амбасадору Ли Мингу на искреном партнерству и топлом гостопримству. Поносан сам на поверење које градимо кроз конкретне пројекте и блиске везе међу људима, уверен да Србија и Кина настављају заједно, за мир, развој и бољи живот наших грађана, написао је Вучић на Инстаграм налогу.
Како је рекао, суочене са "неразумним сузбијањем од стране спољних сила", Кина и Србија одувек чврсто подржавају једна другу у очувању суверенитета и територијалног интегритета, постизању развоја и просперитета, те одржавању јединства и стабилности.
Суочени са стално променљивом међународном ситуацијом, односи Кине и Србије напредују на високом нивоу под стратешким вођством шефова двеју земаља, рекао је Ли и подсетио да је конески председник Си Ђинпинг 2024. године био у државној посети Србији, а да је Вучић у септембру ове године присуствовао свечаности поводом 80. годишњице победе у Рату отпора кинеског народа против јапанске агресије и Светском антифашистичком рату.
Посебно је истакао сарадњу двеју земаља у областима попут изградње инфраструктуре, зелене енергије и висококвалитетне производње и апострофирао пројекте од великог значаја као што су Жележара Смедерево, рудник бакра Зиђин у Бору, пруга Београд-Будимпешта, мост Земун-Борча преко Дунава и аутопут Е763 .
Навео је да кинески народ никада неће заборавити да су током, како је рекао, безобзирног НАТО бомбардовања СРЈ 1999. године, кинески и српски народ стајали раме уз раме у борби против хегемоније и насилних сила, као ни то што је након разорног земљотреса у Венчуану у Кини 2008. године, Србија донирала велику количину хуманитарне помоćи.
Додао је да кинески народ никада неćе заборавити и да су током пандемије корона вируса, кинески и српски народ стајали један уз другог и подржавали се у добру и злу.
Последњих година, захваљујући безвизном режиму и директним летовима, Србија је постала једна од најпопуларнијих туристичких дестинација за Кинезе. Узајамна наклоност кинеског и српског народа проистиче из историје и долази из срца. Валтер је постао кинески филмски класик, а српске спортске звезде су познате широм Кине. Кина активно подржава Србију у организацији Експо-2027, а недавно је кинеска филмска звезда кунг фуа Џеки Чен постао амбасадор Експа, рекао је амбасадор.
Говорећи о Националном дану Кине, Ли Минг је рекао да протеклих 76 година сведоче огромним променама и дубоким трансформацијама.
Под уједињеним вођством Комунистичке партије Кине, успешно смо отворили пут социјализма са кинеским карактеристикама, из чега је постигнуто двоструко чудо брзог економског развоја и дугорочне друштвене стабилности, и чиме смо постали друга највеćа економија на свету, рекао је Ли.
Истакао је да је кинеска економија је издржала притисак и да је у првој половини године, БДП Кине је порастао за 5,3 одсто у односу на исти период прошле године, што је на самом врху са водећим економијама света, а постигнута су и нова достигнуćа у кинеској модернизацији.
Кинески развој користи не само кинеском народу већ и људима широм света. Као снага мира, стабилности и правде која унапређује глобални развој, Кина никада није покренула рат у последњих 76 година и једина је од пет држава са нуклеарним оружјем у оквиру Споразума о неширењу нуклеарног оружја која се обавезала да неће бити прва која ће га употребити, истакао је амбасадор.
Додао је да је Кина, према плану, испунила циљеве смањења сиромаштва у новој ери до краја 2020. године.
Извукла је 100 милиона људи из сиромаштва, тиме постигавши први стогодишњи циљ изградње умерено просперитетног друштва у свим аспектима. Тренутно напредује ка другом стогодишњем циљу под снажним вођством Централног комитета КПК-а са другом Си Ђинпингом у средишту, рекао је Ли Минг.
Пријему, поред осталих, присуствују и председник Владе Србије проф. др Ђуро Мацут и председница Скупштине Србије Ана Брнабић.
Такође су присутни министри у Влади Србије Синиша Мали, Андријана Месаровић, Марко Ђурић, Ивица Дачић, Борис Братина, Ненад Вујић, Дејан Вук Станковић, Јагода Лазаревић, Александра Софронијевић, Бела Балинт, Зоран Гајић, као и директор БИА Владимир Орлић, амбасадор Русије у Србији Александар Боцан-Харченко и други представници политичког живота и дипломатског кора у Србији.
Национални дан Кине званично се обележава 1. октобра, у част годишњице оснивања Народне Републике Кине, када је проглас о оснивању на тргу Тјенанмен у Пекингу 1949. године прочитао Мао Цедунга.