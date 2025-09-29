НА ПОНОС СРБИЈЕ И ДАНАШЊИХ ГЕНЕРАЦИЈА, ВРАТИЛИ СМО ДВА ВЕЛИКА РАТНА КОМАНДАНТА! Ћерка генерала Павковића захвалила лидеру СНС, а ово је моћна порука Вучевића
Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић нагласио је у специјалној емисији "Добро дошао, генерале", на Информер ТВ, која је посвећена повратку генерала Небојше Павковића у Србију, да је најважније да је генерал Павковић у Србији, те да је то ко је колико помогао мање битно.
-Ово је на понос и данашњих генерација да смо вратили два велика ратна командата- Лазаревић и Павковић. Показали смо однос према држави, његовим ратним саборцима. Богу хвала, Србија данас има супротне процесе него до 2012. године, када смо их испоручивали као вреће кромпира. То је била срамота над срамотама- подвукао је лидер СНС, који је помагао у повратку генерала док је још био министар одбране, а захвалност је добио и од Павковићеве ћерке на труду и залагању њеног оца у отаџбину.
Он је истакао и да је то рађено као по правилима из кривичног права, да су хтели да казне оне који су били најхрабрији и да пошаљу поруку свима да не раде ништа слично јер ће завршити као министри, полицајци.
-Много је помогао министар Вујић, премијер Мацут када је преузео Владу, наравно и председник Вучић који је дао кровну подршку. Најважније да је генерал код куће и да се лекари на ВМА изборе са свим. Ја не познајем генерала Павковића, никога из породице. Па ваљда је то нормално да се помаже. То је моја порука и овима данас који са православним инсигнијама јуришају на српску полицију и Кобре, да не наседну на превару као што су многи након 5. октобра- порука је председника СНС.