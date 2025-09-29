light rain
Објављена и мапа!

(ФОТО) ТРАМП НА ЧЕЛУ ПРЕЛАЗНЕ ВЛАДЕ, спомиње се и Тони Блер! Ово је АМЕРИЧКИ МИРОВНИ ПЛАН ЗА ГАЗУ Ево шта Бела кућа предлаже

29.09.2025. 21:23 22:23
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
газа
Фото: Tanjug/AP/pexels.com

ВАШИНГТОН: Мировним планом Беле куће за Газу који је данас објавила Бела кућа предлаже се крај сукоба између Израела и припадника палестинске милитантне групе Хамас, као и повратак свих талаца које та група држи, живих и мртвих, у року од 72 сата након што Израел јавно прихвати споразум.

Према плану, ако се обе стране сагласе са предлогом, рат у Појасу Газе "ће се одмах завршити", преноси данас Ројтерс.
 

Израелске снаге ће се повући на договорене линије како би се припремиле за ослобађање талаца, а када сви таоци буду ослобођени, Израел ће ослободити 250 Палестинаца који служе доживотне казне затвора и 1.700 становника Газе који су притворени након почетка рата 7. октобра 2023. године, наводи се у плану.
 

Како је саопштено из Беле куће, Газа би била стављена под контролу прелазне владе, на чијем челу би био амерички председник Доналд Трамп, у коју би био укључен бивши британски премијер Тони Блер.
 

Бела кућа наводи да ćе се борци Хамаса обавезати на "мирну коегзистенцију", уз могуćност да напусте Газу уз "безбедан пролаз" ако то желе.
 

Предлог Сједињених Америчких Држава за окончање рата у Гази такође укључује планове за повећање помоћи, план економског развоја Газе и обећање да нико неćе бити приморан да напусти Газу.
 

План предвиђа да у послератној Гази Хамас, нити било која друга милитантна група, неће имати било какву улогу, као и да ће се регионални партнери заветовати да ће осигурати да се Хамас придржава уговора, а да се Израел обавеже да не окупира нити анектира Газу.
 

Вести Свет
