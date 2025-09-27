ПОСЛАТА СНАЖНА ПОРУКА МИРА Више десетина хиљада људи у Берлину на протесту подршке Гази ЗАХТЕВАЈУ КРАЈ СУКОБА
Више десетина хиљада људи окупило се данас у немачкој престоници Берлину на протесту у знак солидарности са Палестинцима у Гази, захтевајући крај сукоба.
Демонстранти су позвали на окончање рата између Израела и Хамаса, извикујући пароле као што је “Ослободите Палестину” и захтевали да се прекине све тежа хуманитарна криза у Гази, пренео је АП.
Према подацима полиције, у маршу у центру Берлина учествовало је око 50.000 људи, а распоређено је око 1.800 припадника полиције.
Демонстранти су такође позвали на обуставу извоза немачког оружја Израелу и тражили санкције Европске уније против те земље.
Немачки канцелар Фридрих Мерц је прошлог месеца изјавио да Немачка неће до даљег одобрити било какав извоз војне опреме Израелу која би могла да буде употребљена у Гази.
Немачка није прихватила да подржи увођење санкција Израелу.
На одвојеном протесту окупило се стотинак људи да пружи подршку Израелу, противећи се свим облицима антисемитизма.
Немачка државна тв RBB је пренела да је било мањих чарки између две групе демонстраната.