ИЗЛИЛА СЕ ОГРОМНА КОЛИЧИНА НАФТЕ Цистерне исклизнуле из шина код Косјерића ИСТРАГА У ТОКУ (ВИДЕО)

27.09.2025. 22:51 23:54
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
д
Фото: Рина

Две цистерне пуне нафте исклизнуле су вечерас из шина на прузи Ваљево-Косјерић у месту Ражана, а за сада није познато да ли је дошло до изливања.

Цистерне су биле на крају композиције која се кретала ка Косјерићу.

- Огромна количина нафте се излила, а на лицу места налазе се ватрогасци и полиција који обезбеђују терен. За сада није познат узрок исклизнућа, а истрага и увиђај показаће шта је довело до незгоде - потврђено је за агенцију РИНА.

Саобраћај на овој деоници пруге привремено је обустављен док траје интервенција и санација последица.

На лицу места су полиција и ватрогасци, разлог инцидента показаће истрага.

(Рина, Танјуг)

цистерне нафта исклизнуће косјерић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
