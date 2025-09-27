ИЗЛИЛА СЕ ОГРОМНА КОЛИЧИНА НАФТЕ Цистерне исклизнуле из шина код Косјерића ИСТРАГА У ТОКУ (ВИДЕО)
27.09.2025. 22:51 23:54
Две цистерне пуне нафте исклизнуле су вечерас из шина на прузи Ваљево-Косјерић у месту Ражана, а за сада није познато да ли је дошло до изливања.
Цистерне су биле на крају композиције која се кретала ка Косјерићу.
- Огромна количина нафте се излила, а на лицу места налазе се ватрогасци и полиција који обезбеђују терен. За сада није познат узрок исклизнућа, а истрага и увиђај показаће шта је довело до незгоде - потврђено је за агенцију РИНА.
Саобраћај на овој деоници пруге привремено је обустављен док траје интервенција и санација последица.
На лицу места су полиција и ватрогасци, разлог инцидента показаће истрага.
(Рина, Танјуг)