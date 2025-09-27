clear sky
НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ УХАПШЕНИ ЗБОГ СРПСКИХ СИМБОЛА! Отац и син приведени након посете Високим Дечанима

27.09.2025. 21:46 21:49
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Телеграф
Фото: Dnevnik.rs

Такозвана косовска полиција привела је у суботу двојицу држављана Србије на локалном путу ка караули Кошаре.

Патрола јединице за брзо реаговање из Ђаковице зауставила је аутомобил са београдским регистрацијама у коме су били мушкарци за које албански медији тврде да су отац и син.

Према наведеним наводима, они су претходно посетили манастир Високи Дечани, а потом наставили пут ка Кошарама. Млађи од њих, како се пише, припадник је Војске Србије.

На снимцима који су објављени може се видети да су полицајцима спорне биле српске иконе, заставице и грб ОФК Београда, које су означили као „националистичке симболе“. Аутомобил у коме су путовали одузет је и одшлепован.

косово и метохија
Извор:
Дневник/ Телеграф
Пише:
Дневник
