УЗНЕМИРИО ГРАЂАНЕ ХРВАТСКЕ Заорило се селом "Косово је Србија" за Дан победе у Хрватској МЛАДИЋ ПОЈАЧАО ПЕСМУ, ПА ДОБИО МИНИМАЛНУ КАЗНУ

27.09.2025. 21:13
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
Фото: www.freeimages.com

Младић (23) проглашен је кривим и осуђен због песме коју је пустио испред месног дома на Дан победе и домовинске захвалности у Хрватској.

Како се наводи у пресуди, он је 5. августа, уторак, око 21,30 сати, у месту Борово, Трг краља Томислава 8, Опшина Сухопоље, код месног дома, на јавном месту нарушавао јавни ред и мир, пренео је портал Даница.хр.

"Путем преносног звучника, а којег је спојио преко bluetooth, гласно је репродуковао песме, од којих је једна била под називом Косово је Србија".  

"Тиме је узнемирио грађане јер се дана 5. августа у РХ обележава Дан победе и Дан хрватских бранитеља. Након неког времена престао је са репродуковањем музике и отишао кући", наводи се у пресуди. 

Судија га је казнила с 300 евра и 15 евра прекршајних трошкова. Наводи се да је осуђени још и добро прошао јер је прописана законска казна за такав прекршај од 700 до 4.000 евра. 

(Telegraf.rs)

 

косово је србија Хрватска казна
Вести Регион
