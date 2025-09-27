ОРБАН ОДБРУСИО ЗЕЛЕНСКОМ: „Уз све дужно поштовање, престаните да...“
БУДИМПЕШТА: Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да би Украјина ''одавно пропала'' да није НАТО-а и Европске уније, истичући да је Мађарска чланица обе те организације.
Орбан је одбацио тврдње украјинског председника Володимира Зеленског да су у ваздушни простор те земље највероватније упали мађарски извиђачки дронови, јавља МТИ.
''Председниче Зеленски, уз све дужно поштовање, престаните да нас малтретирате'', написао је Орбан на свом налогу на мрежи Икс.
Зеленски је тврдњу о наводном упаду мађарских дронова саопштио јуче, након састанка са врховним командантом Оружаних снага Украјине Александром Сирским.
''Украјинске снаге су забележиле повреде нашег ваздушног простора извиђачким дроновима, који су вероватно мађарски. Прелиминарне процене сугеришу да су можда вршили извиђање индустријског потенцијала пограничних подручја Украјине. Наложио сам да се провере све доступне информације и да се хитно поднесу извештаји о сваком забележеном инциденту", рекао је Зеленски у објави на друштвеној мрежи Икс.