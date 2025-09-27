clear sky
ПОКАЈАО СЕ, АЛИ ПРЕКАСНО Младић снимао секс са девојком па снимке послао њеним пријатељицама?! ЕВО НА КОЛИКО ЈЕ ОСУЂЕН

27.09.2025. 20:33 20:39
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

Жељко је проглашен кривим и осуђен је јер је неовлашћено снимао секс са својом девојком, па снимке слао њеним пријатељицама.

Све се догодило током августа у Загребу, преноси портал Danica.hr. 

Претходно је "без знања и одобрења своје бивше интимне партнерке направио снимак њиховог односа у стану". 

"Потом је, у намери да обезвреди њену интиму, фотографије експлицитног садржаја настале из наведеног снимка 23. августа послао путем апликације WhatsApp jednoj, а 27. августа другој пријатељици своје партнерке". 

"Тиме је обезвредио интиму и повредио приватност партнерке, дакле, другога у стану неовлашћено снимио и такав снимак учинио доступном трећим особама, чиме је повредио приватност и починио кривично дело против приватности, неовлашћено снимање", навела је судија. 

Жељко је на суду све признао и покајао се за то што је учинио. 

"Потврђујем све наводе из оптужнице. Био сам неразуман и под утицајем алкохола. Обећавам да тако нешто више никада нећу учинити", рекао је он. 

Судија га је осудила на 10 месеци условног затвора затвора и изрекла му трогодишњу забрану приласка и узнемиравања жртве. Пресуда је неправомоћна и на њу се може жалити. 

(Telegraf.rs)

 

секс секс скандал снимак интима
