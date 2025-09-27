ПРЕСТАНИТЕ ДА РАДИТЕ ОВО!
КАКО ОТКЉУЧАВАТЕ АУТО? Ако то чините са веће даљине, ризикујете да останете без кола ЛОПОВИ ПРЕСРЕЋУ СИГНАЛ ПО ПАРКИРАЛИШТИМА
Притиском типке на даљинском управљачу с друге стране паркиралишта шаљете сигнал ваздухом који се може пресрести, каже стручњак за половне аутоделове.
На паркиралиштима супермаркета, док пуните намирнице у пртљажник или враћате колица, поједини крадљивци тихо користе технологију за крађу вашег возила. Нема потребе за разбијањем прозора или спајањем мотора – крађа се одвија у неколико секунди, а жртве често немају појма што се догодило док се не врате из куповине.
Модерна технологија омогућила је развој напада познатог као "relay attack" или напад путем relaya. Ова метода крађе темељи се на крађи сигнала с ваших кључева за аутомобил, чиме лопови могу откључати и покренути возило у дословно неколико секунди. Не треба им ништа осим доступних уређаја и мало стратешког планирања.
Казимиерас Урбонас, стручњак из интернет рговине тржишта половних аутомобилских делова Овоко, једном од највећих европских online тржишта за половне аутоделове, сведочи о растућем проблему. Каже како је такав начин крађе постао права пошаст широм Еуропе, а власници аутомобила све чешће пријављују губитак возила без да су уопште приметили да су постали жртве.
Како напад путем relaya функционише?
Метода напада је једноставна, али изузетно ефикасна. Два криминалца раде у тандему: један од њих стоји уз ваш аутомобил с уређајем који може детектовати сигнал кључева на удаљености од 100 метара, док други партнер стоји близу вас – претварајући се да купује или чека на улазу у трговину.
Када се приближите свом возилу с кључевима у џепу, уређај одмах хвата сигнал и шаље га даље свом партнеру, који потом шаље сигнал вашем аутомобилу, претварајући се да је прави кључ присутан. У свега 60 секунди, аутомобил је откључан, мотор упаљен, а возило одвезено без икаквих трагова или аларма.
Велик проблем и је закључавање с удаљености. "Притиском типке на даљинском управљачу с друге стране паркиралишта шаљете сигнал ваздухом који се може пресрести", каже Урбонас. "Већина људи није свесна да притиском типке на даљинском управљачу с удаљености од 20 или 30 метара стварају прилику за криминалце. Што сте даље од аутомобила, то је сигнал изложенији ометању", додао је.
Зашто је систем без кључева опасан?
Системи за улазак у возила без кључева дизајнирани су ради практичности, но управо та практичност ствара сигурносну слабост коју криминалци искоришћавају. Кључ у вашем џепу стално шаље сигнал вашем аутомобилу, а лопови се једноставно прикључе на ту "комуникацију" и понављају сигнал према возилу.
