УМЕСТО СВАДБЕ, ТРАГЕДИЈА Преминула жена која је током славља погођена сигналном ракетом у главу УХАПШЕН МУШКАРАЦ (52)
Жена која је вечерас тешко повређена на свадби у Шибенику, преминула је у болници, преноси Index.
Из Полицијске управе шибенско-книнске раније је потврђено да је у центру града око 19 сати дошло до инцидента с пиротехничким средством.
Приликом испаљивања пиротехничке направе – сигналне ракете, погођена је жена која је задобила тешке повреде главе.
Накнадно је потврђено да је осумњичени 52-годишњак ухапшен и доведен у службене просторије полиције, а против њега је покренуто криминалистичко истраживање.
Увиђај је у току, а полиција спроводи истрагу како би се утврдиле све околности несреће.
Из шибенске полиције потврдили су догађај. "Једна је особа приведена у полицијске просторије и у току је обрада, док је повређена особа превезена у ОБ Шибеник где траје лекарска обрада", изјавила је раније портпаролка полиције Сања Баљкас.
Шта је сигнална ракета?
Сигнална ракета је пиротехничка направа која се користи у војсци, ваздухопловству и поморству за давање светлосних или звучних сигнала, најчешће као позив у помоћ или означавање положаја.
Неретко је користе и навијачи на спортским догађајима.
Након испаљивања производи јако светло (црвено или бело) или снажну буку.
Због велике брзине избачаја може бити опасна ако се њоме не рукује опрезно, што је нажалост показала и ова трагедија.
(Kurir.rs)