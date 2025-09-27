clear sky
ТРИЈУМФ ПАРТИЗАНА ПРЕД ВОШУ: Црно-бели славили у Зајечару за прво место на табели

27.09.2025. 20:34
Дневник
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Партизан

Фудбалери Партизана савладали су као гости у Зајечару ОФК Београд резултатом 2:0 у мечу 10. кола Суперлиге Србије.

Партизан ће преноћити на првом месту са 22 бода, једним више од Црвене звезде која има две утакмице мање. ОФК Београд је остао на 13 бодова и сад је осми на табели. 

Гост је повео прелепим голом Вање Драгојевића у 43. минуту. Капитен је после солопродора закуцао лопту под пречу ударцем са ивице шеснаестерца. Победу црно-белих оверио је Јован Милошевић голом у 78. минуту после контранапада и асистенције резервисте Бибарса Натха. 

ОФК Београд у наредном колу гостује крагујевачком Радничком, Партизан ће дочекати Војводину.

фк партизан офк београд суперлига фудбал
