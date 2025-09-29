Пресекао им врат и испржио их у тигању МУШКАРАЦ (61) УБИО И ПОЈЕО СВОЈА 2 КУЋНА ПАУНА Ужасу на Флориди претходила свађа с комшиницом?!
ТАЛАХАСИ: Мушкарац (61) из Хадсона на обали Мексичког залива на Флориди оптужен је за окрутност према животињама, након што је убио, скувао и појео своја два пауна због спора са комшиницом којој је желео да забрани да их храни, саопштила је данас канцеларија шерифа округа Паско.
Он је ухапшен прошле недеље по оптужби за тешку окрутност према животињама трећег степена, наводи се у саопштењу.
Према изјави ухапшеног мушкарца, коју је дао истражитељима, он је убио два пауна јер је његова комшиница наставила да их храни, иако јој је написао писмо у коме јој је рекао да ће наставити да убија своје кућне паунове ако она настави да их храни, "како би доказао поенту".
Мушкарац је "признао да је убио птице тако што им је "из ината пресекао врат", а да их је "касније појео након што испржио у тигању".
У саопштењу шерифове канцеларије се наводи и да је мушкарац рекао приликом хапшења да ће по пуштању из притвора убити све своје преостале куćне паунове, како би спречио да их неко узме.