(ВИДЕО) „Изненађен је подршком коју није очекивао“ ОГЛАСИЛА СЕ ЋЕРКА ГЕНЕРАЛА НЕБОЈШЕ ПАВКОВИЋА: Глас му је већ јачи, веселији је...
Генерал Небојша Павковић, бивши начелник Генералштаба Војске Југославије, стигао је у недељу у Београд. Он је допутовао у Србију авионом Владе, након што је Међународни резидуални механизам у Хагу донео одлуку о његовом превременом пуштању са казне од 22 године затвора.
Генерал Павковић је одмах по слетању у Београд санитетом пребачен на ВМА.
Међународни резидуални механизам за кривичне судове у Хагу донео је одлуку да Павковића, због тешког здравственог стања, превремено пусти на слободу.
Марија Павковић, ћерка Небојше Павковића рекла је да се он данас осећа много боље него јуче, када је стигао у Београд.
Глас му је већ јачи. Веселији је... медицинска сестра каже да је јео супу, воће. Добио је боју у лицу.
Доктор је рекао да све иде полако, а све што му треба се труде да му угоде. Био је потпуно дехидрирао, нису могли вену да му нађу... Живнуо је, жели да се чује са свима. Увек је говорио да му недостаје да прича на српском језику. Изенађен је подршком, коју није очекивао, рекла је гостујући на Информер ТВ, преноси Телеграф.