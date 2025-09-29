ОВО ЈЕ 7 ТАЧАКА КОЈЕ ГЕНЕРАЛ ПАВКОВИЋ МОРА ДА ИСПОШТУЈЕ Ево на шта се обавезао пре напуштања затвора
Генерал Небојша Павковић вратио се јуче у Србију авионом Владе, након што је Међународни резидуални механизам у Хагу донео одлуку о његовом превременом пуштању са казне од 22 године затвора, и то због угроженог здравстеног стања.
Председница Механизма Грациела Гати Сантана затражила је додатне информације од затворских власти и независног медицинског стручњака о здравственом стању Павковића, а потом је детаљно образложила.
Павковић је 30. јула 2025. поднео директан захтев за превремено пуштање на слободу због здравствених разлога, јавља "Телеграф".
На основу пет медицинских извештаја од Павковића, финских власти и независног медицинског стручњака, достављене су информације о његовој дијагнози, прогнози и могућностима лечења.
Након што су јој достављене све информације, председница Механизма Грациела Гати Сантана утврдила је да постоје убедљиви хуманитарни разлози који оправдавају превремено пуштање Павковића, под условима. Сантана се консултовала се са судијама Лиу Дакун и Јан Боними из казненог већа, који су се усагласили да захтев треба одобрити.
Сантана је тражила раније да се, уколико Павковић буде пребачен у Србију, обезбеди да независни медицински стручњак организује месечне консултације са Павковићем, те да накнадно поднесе поверљив извештај о свакој таквој консултацији, са ажурираним информацијама о Павковићевом здравственом стању, укључујући његову прогнозу и очекивани животни век.
Механизам је навео у саопштењу и Споразум о условном превременом пуштању на слободу који је Павковић морао да потпише.
Услови које Павковић мора да поштује
Генерал Павковић мораће да буде под надзором органа власти Србије до завршетка његове казне (до 25. децембра 2027), као и да пријави адресу становања, адресу медицинске установе.
Он мора да остане у стану или у клиници, а може да изађе само због медицинских разлога и то ако се претходно најави или добије одобрење од председника најмање 24 сата раније.
Павковић мора да преда своје путне исправе и не сме их користити без одобрења.
Такође мора да прекине сваки контакт са жртвама или сведоцима, осим оних који су сведочили у његову одбрану.
Павковић не сме ометати рад Механизма, откривати идентитете сведока, расправљати случај у медијима.
Не сме негирати чињенице или злочине за које је осуђен нити давати изјаве које глорификују одговорне.
Тражено је и да потпише да ће предати српским властима свако ватрено оружје и друго оружје за које је потребна дозвола и да неће куповати, поседовати, користити или руковати ватреним оружјем или другим оружјем за које је потребна дозвола.
Уколико прекрши неки услов, превремено пуштање може бити опозвано.
Подсећања ради, пензионисани генерал-пуковник Војске Југославије Небојша Павковић је у периоду од 2000. до 2002. године обављао дужност начелника Генералштаба Војске Југославије, а током рата на Косову и Метохији 1999. године обављао је дужност команданта Треће армије Војске Југославије.
Хашки трибунал га је 2009. године осудио на 22 године затвора.