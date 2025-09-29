(ФОТО) ПРВА ФОТОГРАФИЈА ПАВКОВИЋА ПОСЛЕ ХАГА Генерал стигао у Србију након превременог пуштања из затвора у Финској, СНИМЉЕН испред ВМА
Генерал Небојша Павковић (79), који је превремено пуштен са издржавања казне од 22 године, стигао је у Србију из Финске и тренутно се налази на Војно-медицинској академији у Београду.
На друштвеним мрежама појавила се његова прва фотографија са ВМА.
Авион Владе Србије вратио је генерала Небојшу Павковића у Србију, који је одлуком Међународног резидуалног механизма у Хагу превремено пуштен са издржавања затворске казне од 22 године.
Председник Вучић пре два дана је изјавио да је генерал Небојша Павковић у изузетно лошем здравственом стању. Сада је на профилу "Православни манастири и цркве" објављена његова фотографија са ВМА.
За шта је Павковић осуђен
Небојша Павковић је обављао бројне дужности у Југословенској народној армији (ЈНА), а од 1994. године био је распоређен у Приштинском корпусу на Косову и Метохији, којим је командовао од 1998. године.
Против њега и других генерала је крајем 2003. подигнута оптужница Хашког трибунала, а 2005. године је изручен Међународном кривичном суду за бившу Југославију у Хагу.
Он је 2009. године проглашен кривим по свим тачкама оптужнице и осуђен на 22 године затвора за депортације, присилна премештања, убиства, прогоне и друга нехумана дела.
Заједно са њим, осуђени су и Владимир Лазаревић, Никола Шаиновић, Драгољуб Ојданић и Сретен Лукић. Првооптужени Слободан Милошевић је умро у притвору а Милан Милутиновић је ослобођен оптужби.