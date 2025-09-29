МАЂАРСКИ ПРЕМИЈЕР ВИКТОР ОРБАН ПРИЧАО С ДОНАЛДОМ ТРАМПОМ О ЕНЕРГЕТСКОЈ СТАБИЛНОСТИ Руски нафта и гас јефинији и извеснији од алтернатива
БУДИМПЕШТА: Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да ће нафта и гас стално стизати из Русије, док би било који други ресурс био неизвеснији и скупљи од руских енергената купљених по дугорочним уговорима.
Безбедност снабдевања нафтом и гасом из Русије је загарантована, рекао је Орбан и додао да нико ко је при здравој памети не би одустао од нечега сигурног зарад нечега неизвесног, преноси МТИ.
Он је казао да је уговорена цена енергената из Русије нижа него из других земаља.
„Ако бисмо куповали нафту и гас по вишој цени, морали бисмо да наплаћујемо више људима”, истакао је Орбан.
Он је изразио неразумевање због наводних мера које би штетиле Мађарској.
„Постоје неки будале и постоје издајници. Како бисте назвали људе на фудбалском стадиону који навијају за противника уместо за мађарски тим?”, упитао је мађарски премијер.
Када је реч о телефонском разговору са председником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом на ту тему, Орбан је рекао да га је Трамп питао зашто Мађарска купује нафту и гас из Русије.
„Рекао сам му (зашто)…и он је рекао да разуме, тачка. Нисмо били подређени једно другом и није као да Вашингтон даје инструкције, а ми их спроводимо…постоје две суверене државе са сувереним лидерима…који се консултују када је потребно”, рекао је Орбан.
Он је рекао да га Трамп често пита за мишљење о рату.
Навео је да је Трампу рекао да је овај рат већ одлучен и „да су Руси победили”.
„Питање је када и ко ће постићи договор са Русима: да ли ће то бити америчко-руски договор, или ће Европљани коначно бити спремни на преговоре, што би довело до европско-руских преговора”, рекао је Орбан.
Он је додао да овај рат не може да се добије на бојном пољу.
Сви војни стручњаци, укључујући и најбоље америчке, рекли су да Украјина може да победи у овом рату само ако стотине хиљада трупа из Западне Европе или Америке стигну на фронт, казао је мађарски премијер.
Орбан је рекао да Запад заправо не води рат против Руса, већ да једноставно не жели да буде изостављен из поделе Украјине.
„Руси су заузели 20 процената Украјине, а Запад верује да има право да узме остатак. Ово је обичан империјалистички рат, само се тако не назива”, додао је он.
Запад не жели да пропусти свој део земље која се може поделити и управо зато се води цео рат, рекао је Орбан.
„Иза свега тога стоји пљачка несрећних Украјинаца, док они то представљају као да бране Украјину”, нагласио је мађарски премијер.