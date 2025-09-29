broken clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2058
usd
100.3388
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ДВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СПАЈАЈУ СЕ СА ПУТЕМ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ- ГЛОЖАН Ево шта све подразумева инфраструктурно опремање индустријске зоне у овом месту! Министарка Месаровић: Улажемо 141,7 милиона динара

29.09.2025. 16:30 16:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Adrijana
Фото: Screenshot Instagram mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је у Влади Србије уговор са председницом општине Бачки Петровац Виером Крстовски о комуналном опремању индустријске зоне у овом месту

Она је нагласила да је Министарство привреде фокусирано на изградњу неопходне и недостајуће инфраструктуре у индустријским и пословним зонама како би их опремили и створили предуслове да Србија привлачи нове инвеститоре, да отвара нова радна места и да смањује стопу незапослености.

-Ово је изузетно важан пројекат у Бачком Петровцу, то је релативно млада индустријска зона, свега десетак субјеката тамо послује, али има велики потенцијал. Сада ћемо изградњом комуналне и водоводне мреже и јавне расвете, гаса и саобраћајних површина, опремити оне парцеле које могу да се приведу намени. Две приступне саобраћајнице С2 и С7, како се називају, спојити са главним путем Бачки Петровац- Гложан који ће олакшати ту комуникациону мрежу- нагласила је. 

Месаровић је додала да је у фокусу активности министарства опремање индустријских зона, јер само тако можемо да будемо конкурентни на светској инвестиционој мапи и привлачимо нове инвеститоре. 

-Овај пројекат је вредан 141,7 милиона динара ПДВ-ом, а у целости га финансира Министарство привреде- речи су министарке.

бачки петровац адријана месаровић индустријска зона
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај