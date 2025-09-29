ДВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ СПАЈАЈУ СЕ СА ПУТЕМ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ- ГЛОЖАН Ево шта све подразумева инфраструктурно опремање индустријске зоне у овом месту! Министарка Месаровић: Улажемо 141,7 милиона динара
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић потписала је у Влади Србије уговор са председницом општине Бачки Петровац Виером Крстовски о комуналном опремању индустријске зоне у овом месту
Она је нагласила да је Министарство привреде фокусирано на изградњу неопходне и недостајуће инфраструктуре у индустријским и пословним зонама како би их опремили и створили предуслове да Србија привлачи нове инвеститоре, да отвара нова радна места и да смањује стопу незапослености.
-Ово је изузетно важан пројекат у Бачком Петровцу, то је релативно млада индустријска зона, свега десетак субјеката тамо послује, али има велики потенцијал. Сада ћемо изградњом комуналне и водоводне мреже и јавне расвете, гаса и саобраћајних површина, опремити оне парцеле које могу да се приведу намени. Две приступне саобраћајнице С2 и С7, како се називају, спојити са главним путем Бачки Петровац- Гложан који ће олакшати ту комуникациону мрежу- нагласила је.
Месаровић је додала да је у фокусу активности министарства опремање индустријских зона, јер само тако можемо да будемо конкурентни на светској инвестиционој мапи и привлачимо нове инвеститоре.
-Овај пројекат је вредан 141,7 милиона динара ПДВ-ом, а у целости га финансира Министарство привреде- речи су министарке.