29.09.2025.
Нови Сад
ВОЗОМ ПОНОВО ОД БЕОГРАДА ДО ТРСТА? Покренута иницијатива за модернизацију железничког коридора

29.09.2025. 16:20
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
трст
Фото: Ilustracija pixabay

Иницијатива за модернизацију железничког саобраћаја између Трста и Београда биће разматрана на предстојећем састанку Централно-европске иницијативе (ЦЕИ), који се одржава на маргинама 80. заседања Генералне скупштине Уједињених нација.

Ово је најавио председник Привредне коморе Србије (ПКС) Марко Чадеж, који борави у Њујорку као члан делегације Србије. Чадеж је подсетио да су иницијативу о модернизацији тог железничког коридора покренуле управо Привредна комора Србије и Господарска комора Хрватске.

Према његовим речима, идеји се прикључила и Јадранско-јонска иницијатива, што говори о значају подухвата за све земље региона, од Италије, Словеније, Хрватске до Србије.

- Покушаћемо да оживимо ту руту и убрзамо динамику, јер то је важно за све нас. Од тога живе економије у Србији, Хрватској, Словенији, Италији - рекао је Чадеж.
Он је истакао да велики део српског извоза, али и увоза, иде управо преко лука Ријека и Копар, које се налазе на тој рути.

- Зато је састанак добра прилика да се са представницима свих земаља које ту иницијативу чине поново разговара и укаже потреба за тим пројектом - додао је Чадеж.

Председник ПКС је најавио и да ће државе чланице ЦЕИ позвати да посете и предстојећи сајам "Винска визија", како би и у оквиру те манифестације био одржан састанак на тему модернизације железничког саобраћаја Београд - Трст.

Каматица.рс

воз Трст београд
Извор:
Каматица.рс
Пише:
Дневник
