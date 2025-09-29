"ВАЛЕНТИНА РЕКОВИЋ ПОКУШАВА ДА НАДГЛАСА ШАМПИОНКУ МАРИНИКУ" Министарка Месаровић раскринкала чланицу председништва ССП: Најболесније што раде је дехуманизација председника Вучића и председника СНС Вучевића
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић реаговала је на срамну објаву Валентине Рековић, чланице председништва ССП, истакавши да је у данашњем гостовању на К1 лидер СНС Милош Вучевић изјавио да је "пад надстрешнице био припреман".
-Валентина Рековић - још једна перјаница “мог Драгана” у борби за публицитет лупетањем и ширењем лажи. И још једна прелетачица, која очигледно покушава да надгласа своју колегиницу шампионку прелетања Маринику Тепић, у борби за наклоност “мог Драгана”. Она нема појма о чему прича! Ни њој самој није јасно какву је хронологију будалаштина написала. Једино је јасна веза, тј. њихов циљ - да трују јавност лажима, да “пумпају” покушаје изазивања кризе јер су испумпане све њихове досадашње акције рушења државе, и оно најболесније што раде јесте дехуманизација председника Србије Александра Вучића и председника СНС Милоша Вучевића. Неће успети лажима да зауставе Србију!
Народ Србије зна да се иза свих напада и лажи које хорски понављају прелетачице из ССП- а, крије празнина политика насилних политичара, екс крадљиваца државних буџета, чији је једини програм слажи, укради, уништи.
Док они фабрикују лажи и прижељкују хаос, ми радимо – градимо индустријске зоне, отварамо фабрике, привлачимо инвеститоре и обезбеђујемо нова радна места. И не могу они толико да лажу, колико ми можемо доброг да урадимо за свој народ и за своју отаџбину! Србија наставља напред захваљујући одговорној политици председника Вучића и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем. Победићемо и ово зло! Србија не сме да стане- написала је Месаровић на Инстаграму.