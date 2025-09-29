scattered clouds
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР "ПРЕЛОМИО" Због повећаног броја респираторних инфекција ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА У ОВОМ ГРАДУ

29.09.2025. 18:08 18:11
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: pixabay.com, ilustracija

КРАГУЈЕВАЦ: У Универзитетском клиничком центру (УКЦ) Крагујевац од сутра ће привремено бити забрањене посете хоспитализованим пацијентима, због повећања броја респираторних инфекција, објављено је данас на сајту ове здравствене установе.

Како се наводи, та одлука је донета на препоруку Комисија за контролу и превенцију болничких инфекција УКЦ Крагујевац. 
 

Након анализе епидемиолошке ситуације и потврде повећаног броја болесника хоспитализованих у нашој здравственој установи са акутним респираторним инфекцијама, Комисија за контролу и превенцију болничких инфекција УКЦ Крагујевац донела је препоруку да се, поред осталих обавезних превентивних мера, примени и мера привремене забране посета хоспитализованим пацијентима, наводи се у објави.
 

респираторне инфекције клинички центар инфекцијa
