ВУЧИЋ С БОЦАН-ХАРЧЕНКОМ о енергетској безбедности и ситуацији око НИС-а

29.09.2025. 19:34 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
русија
Фото: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav

БЕОГРАД: Председник Србије Александар Вучић састао се данас са амбасадором Руске Федерације Александром Боцан-Харченком, с којим је разговарао о енергетској безбедности и ситуацији око НИС-а.

Разговарао сам са амбасадором Руске Федерације о билатералним односима, регионалној стабилности и енергетској безбедности. Посебно смо размотрили ситуацију око НИС-а и кораке за очување сигурног снабдевања и уредног пословања компаније, уз пуно уважавање међународних обавеза Србије, написао је Вучић на Инстаграм налогу.
 

Поручио је да пут Србије остаје политика мира, стабилности и заштите интереса свих грађана.

 

