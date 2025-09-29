НЕИЗВЕСНА ЗИМА Да ли ће могуће санкције НИС-у оставити Србију без горива, ово су охрабрујуће вести
Власници бензинских станица у Србији верују да ће, у случају да америчко Министарство финансија почне примену санкција према Нафтној компнији Србије (НИС), појачати набавку горива од увозних нафтних компанија и преко уобичајених количина и да не очекују проблеме у снабдевању до краја године, али да ће на дужи рок бити „напето“.
Власник ланца пумпи Кнез петрол Срђан Кнежевић рекао је да је 50 одсто деривата набављао од НИС-а, али да има десетак добављача-увозника код којих ће, ако почне примена санкција према тој компанији, појачати набавку.
„Поседујемо 120 пумпи по целој Србији, од Врања до Суботице, и највећи смо малопродајни ланац деривата нафте после НИС-а, који има око 330 пумпи. Појачаћемо набавку код наших пословних партнера и преко досадашњих количина“, рекао је Кнежевић.
Сједињене Америчке Државе помериле су са 1. октобра на 8. октобар почетак примене санкција према НИС-у, односно већинском власнику те домаће компаније, руској компанији Газпромнефт због рата у Украјини.
Председник Србије Александар Вучић рекао је јуче да су новим, седмим одлагањем увођења санкција НИС-у, Американци желели да укажу поштовање, али „да ћемо за седам дана имати исто питање, без одговора“, ако се не прихати ни једна од неколико нових понуда.
Државни званичници тврде да су обезбеђене залихе горива за три до пет-шест месеци и да нема опасности од ценовних удара или несташица нафте због тога што НИС, ако буде под санкцијама, неће моћи да производи и покрива више од пола тржишта у Србији.
И власник Кнез Петрола оценио је да не очекује несташице горива, као ни „јаке скокове цена“.
Сувласница малопродајног ланца бензинских пумпи Радун Авиа, Јелена Радун рекла је да ће нафтне деривате у случају санкција та фирма набављати од додатних извора, од компанија Мол и Лукоил, и да верује да ће и остали малопродајни ланци из тих извора набавити довољно горива, али да је питање да ли ће моћи да надоместе количине које је обезбеђивао НИС.
„Мислим да ће горива бити довољно до краја године, али после тога, посматрано за дужи период, биће, вероватно, прилично неизвесно и напето“, рекла је Радун.
Највећи проблем је, према њеним речима, недостатак складишних и лучких капацитета увозника.
Радун је рекла да се цена горива, вероватно неће значајно мењати до једног тренутка када ће морати да се урачунају логистички трошкови.
Стручњак за енергетику Жељко Марковић верује да би се, преносом 11,3 одсто акција у НИС-у са Газпомнефта на Газпромову фирму кћерку Интелигенце и продајом тог пакета акција, могло задовољити америчко Министарство финансија и да очекује да се након тога крене у скидање санкција јер Газпром више неће бити већински власник НИС-а.
Од доношења одлуке о увођењу санкција НИС-у, у јануару ове године, није јасно да ли америчко Министарство тражи потпуни излазак из власништва у НИС-у или само из већинског удела.