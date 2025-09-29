ОВА ЛЕКОВИТА БИЉКА ДОНОСИ ДО 1,5 МИЛИОНА ДИНАРА ГОДИШЊЕ Садница је само 200 динара, а лепо успева на српској земљи
Улагање у садњу ове биљке, где садница кошта око 200 динара, може донети годишњи приход и до 1,5 милиона динара по хектару кад плантажа достигне пуну родност.
Глог је листопадни жбун или ниско дрво које успева у умереној климатској зони, што га чини идеалним за Србију. Познат је као једна од најстаријих лековитих биљака, цењен првенствено због користи за кардиоваскуларни систем.
Прилагођен је клими и земљишту Србије, што значи да добро подноси различите услове и није захтеван.
Најчешће га тражи фармацеутска и хербална индустрија јер се производи користе за израду чајева, тинктура, капсула и сирупа.
Поред лековитих плодова, глог се користи и у пољопривреди за заштиту усева и ограђивање - могућност садње као жива ограда.
Улагања и профитабилност
Када је у питању почетно улагање, саднице коштају од 200 до 400 динара по комаду, а на хектару може да стане 3.000 до 4.000 садница. Зависи од густине садње и локације.
Плодови се могу брати од 3 до 4 године након садње, а пун род почиње већ након 5 до 6 година.
Цена сувог или свежег плода глога креће се од 150 до 300 динара по килограму, у зависности од квалитета и тржишта.
Просечан род по хектару може бити 3 до 5 тона, што доноси приходе од 450.000 до 1.500.000 динара годишње када плантажа уђе у пуну родност.
Ова биљка се сади на сунчаним местима, где је пропусно тло, идеално благо кисело до неутрално.
Одржавање захтева минимално наводњавање, а плодови се беру у јесен, када добију црвену боју и слатко-киселкаст укус.