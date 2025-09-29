scattered clouds
15°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВА ЛЕКОВИТА БИЉКА ДОНОСИ ДО 1,5 МИЛИОНА ДИНАРА ГОДИШЊЕ Садница је само 200 динара, а лепо успева на српској земљи

29.09.2025. 17:19 17:42
Пише:
Дневник
Извор:
Екапија
Коментари (0)
глог
Фото: Ilustracija pixabay

Улагање у садњу ове биљке, где садница кошта око 200 динара, може донети годишњи приход и до 1,5 милиона динара по хектару кад плантажа достигне пуну родност.

Глог је листопадни жбун или ниско дрво које успева у умереној климатској зони, што га чини идеалним за Србију. Познат је као једна од најстаријих лековитих биљака, цењен првенствено због користи за кардиоваскуларни систем.

Прилагођен је клими и земљишту Србије, што значи да добро подноси различите услове и није захтеван.

Најчешће га тражи фармацеутска и хербална индустрија јер се производи користе за израду чајева, тинктура, капсула и сирупа.

Поред лековитих плодова, глог се користи и у пољопривреди за заштиту усева и ограђивање - могућност садње као жива ограда.


Улагања и профитабилност

Када је у питању почетно улагање, саднице коштају од 200 до 400 динара по комаду, а на хектару може да стане 3.000 до 4.000 садница. Зависи од густине садње и локације.

Плодови се могу брати од 3 до 4 године након садње, а пун род почиње већ након 5 до 6 година.
 

Цена сувог или свежег плода глога креће се од 150 до 300 динара по килограму, у зависности од квалитета и тржишта.

Просечан род по хектару може бити 3 до 5 тона, што доноси приходе од 450.000 до 1.500.000 динара годишње када плантажа уђе у пуну родност.

Ова биљка се сади на сунчаним местима, где је пропусно тло, идеално благо кисело до неутрално.

Одржавање захтева минимално наводњавање, а плодови се беру у јесен, када добију црвену боју и слатко-киселкаст укус.
 

Екапија

глог принос Агро
Извор:
Екапија
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФУТОШКИ КУПУС БИО ЈЕ УГРОЖЕН, А САДА ИЗ СВИХ КРАЈЕВА РЕГИОНА УПАЛЕ КОЛА ДА ДОЂУ У ФУТОГ ПО ЊЕГА Најбољи је за кисељење, а ево и какав ће принос бити ове године: „Главица ће бити лепа и квалитетна“
футошки купус

ФУТОШКИ КУПУС БИО ЈЕ УГРОЖЕН, А САДА ИЗ СВИХ КРАЈЕВА РЕГИОНА УПАЛЕ КОЛА ДА ДОЂУ У ФУТОГ ПО ЊЕГА Најбољи је за кисељење, а ево и какав ће принос бити ове године: „Главица ће бити лепа и квалитетна“

29.09.2025. 11:05 11:54
Волим
0
Коментар
0
Сачувај