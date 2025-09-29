Пљуште откази!
ЛОШЕ ВЕСТИ ИЗ СТЕЛАНТИСА Огласио се синдикат: Компанија у Италији УГАСИЛА 10.000 РАДНИХ МЕСТА у четири године!
МИЛАНО: Компанија Стелантис је у последње четири године угасила је скоро 10.000 радних места у Италији, саопштио је данас синдикат Фиом-цгил.
Синдикат произвођача аутомобила напомиње да се производња возила, укључујући комбије и мале камионе, више него преполовила од 2004. године, пренео је Ројтерс.
Стелантис обухвата италијанске брендове Фијат, Ланча и Алфа Ромео, који су значајно смањили своје пословање последњих година, док се коропорација бавила глобалним изазовима, попут трке у електрификацији возила и проналажењу одговора на конкуренцију из Кине.
Број запослених компаније у Италији пао је на 27.632 на крају 2024. године, са 37.288 на крају 2020. године.
Производња возила је са око милион јединица отишла на мање од 480.000 у периоду од 2004. до 2024. године, навео је синдикат.
Стелантис је обећао да ће оживети производњу у Италији хибридном верзијом градског аутомобила Фијат 500, који би требало да се појави на тржишту касније ове године.