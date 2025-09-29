scattered clouds
УПОЗОРЕЊЕ ВОЗАЧИМА У СРБИЈИ Mini и BMW могу да се ЗАПАЛЕ – хитно опозвани модели!

29.09.2025. 16:44 16:48
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
bmw
Фото: Pixabay.com/ ilustracija

Министарство унутрашње и спољне трговине објавило је данас да се са тржишта Србије повлачи више модела аутомобила марки BMW и Mini, због могућег квара који у екстремним случајевима може довести и до пожара.

Према саопштењу, проблем је уочен код Mini модела U25 (Countryman), произведених у периоду од 19. до 25. јуна 2025. године. На овим возилима постоји ризик да кабл за уземљење хибридног система (48V) није добро причвршћен, што може изазвати отпорност и квар контролне јединице. У екстремним случајевима није искључен ни пожар.

Истовремено, са српског тржишта опозвани су и аутомобили BMW X3 и BMW серије 5, произведени између 7. јула 2021. и 14. фебруара 2024. године. Код ових возила проблем се јавља на позитивном полу стартер-мотор-генератора (48V), што може довести до прекида рада склопа и онемогућавања пуњења и покретања возила. У случају прегревања компоненте, постоји могућност избијања пожара.

Сви обухваћени модели су немачког порекла.

