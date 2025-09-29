scattered clouds
НЕ ПАНИЧИТЕ АКО СТЕ СЛУЧАЈНО КЛИКНУЛИ „ПЛАТИ“ НА ТЕМУУ! Ево како да у два корака вратите свој новац назад

29.09.2025. 16:30 16:39
Пише:
Дневник
Извор:
Biz Portal
Коментари (0)
da
Фото: freepik, ilustracija/youtube printskrin

Помама звана "Тему" у Србији је одавно узела маха, и многи се одлучују на куповину најразличитије врсте робе на тој онлајн платформи за шопинг.

Платформа је позната по врло агресивној реклами, али купци су углавном задовољни робом која им обично у року од десетак дана стиже у Србију из далеке Кине. Квалитет је у складу са најчешће приступачном ценом и то је већини јасно.

Међутим, шта се збива ако неко случајно наручи робу коју је желео да купи, али са намером да то уради касније? И „Тему“ му буквално исте секунде скине новац са рачуна? Управо се то десило читаоцу Бизпортала, који је, док је прегледао робу у својој Тему корпи на мобилном телефону, палцем случајно прешао преко опције „Плати“.

– Одмах сам добио обавештење да је моја поруџбина примљена и да већ креће паковање робе! Сума није била превише велика, 3.000 динара, али с обзиром на то да се ближи крај месеца, стварно нисам желео да потрошим те паре на Тему робу, која ми свакако није хитна у овом тренутку. Ухватио сам се за главу, мислећи да је немогуће повући поружбину – каже Драган П.

da
Фото: freepik, ilustracija

Онда је, како објашњава, панично почео да претражује апликацију, како би пробао да ипак поврати свој новац. Како је брзо утврдио, то и није толико тешко, напротив. Све што је било потребно је да притисне опцију „Ви“, која се налази на почетном екрану при дну, а затим иконицу у горњем десном углу поред његовог имена, која је у облику иконице са слушалицама и микрофоном.

– То је њихова корисничка подршка, па сам у одељку „Имате ли питања?“ написао да сам случајно притиснуо дугме за плаћање. Исте секунде (одговор је аутоматизован), добио сам поруку да ће ми новац бити враћен у виду Тему кредита и да је поруџбина отказана – говори Драган.

Заиста, како каже, новац је враћен на његов налог и био је приказан под опцијом „Кредитни баланс“ . Међутим, то још није значило да може да располаже својим новцем, него само да може неки други пут да га користи за куповину на Темуу. Ипак, и ту има решења.

– Написао са затим и да бих желео да ми новац буде враћен на мој банковни рачун – говори Драган.

После пар секунди, стигла је аутоматизована порука да је новац враћен на рачун са кога је првобитно скинут, уз извињење због евентуалне непријатности. С тим што се Тему оградио, а њихов виртуелни асистент написао је да је за поврат новца потребно од 5-30 дана, што више зависи од саме банке у којој је купац клијент, него од Темуа, јер новац сада практично стиже из иностранства.

– Дакле, сада ми остаје само да чекам и сигуран сам да ће новац стићи, само треба стрпљења. Врло коректно, што се мене тиче – закључује Драган П., а преноси Бизпортал

 

Извор:
Biz Portal
Пише:
Дневник
