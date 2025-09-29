scattered clouds
17°C
29.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2085
usd
99.8964
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЕФЕС ДОМАЋИН МАКАБИЈУ У ПОДГОРИЦИ – Кокошков: Играмо домаћу утакмицу у гостима, то је мана, али ту се ништа не може

29.09.2025. 16:43 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Тренер Ефеса Игор Кокошков рекао је да његова екипа почиње Евролигу играњем домаће утакмице у гостима, али да жели да отвори нову сезону победом над Макабијем.

Ефес ће у уторак од 19.45 у Подгорици бити домаћин клубу из Тел Авива у мечу првог кола Евролиге.

– Почињемо Евролигу играњем домаће утакмице у гостима. То је мана, али ништа се ту не може учинити. Свесни смо да нисмо играли беспрекорно, јер смо само четири пута могли да тренирамо заједно. То је велики недостатак за нас. Међутим, нико нас не пита о условима за рад или како се припремамо за утакмицу. Зато се морамо добро спремити, добро концентрисати и дати све од себе. Морамо да играмо на начин који ће нам омогућити да победимо – рекао је српски стручњак за клупски сајт. 

Кокошков је током лета преузео Ефес који је комплетно реновирао екипу после прошле сезоне. Стигли су Кол Свајдер, Ајзеја Кординије, Џордан Лојд, Кај Џонс, Јоргос Папајанис, Ник Вајлер-Баб, Шехмус Хазер, Сарпер Давид Мутаф и Брис Десер.

игор кокошков евролига кошарка
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ИГОР КОКОШКОВ НОВИ ТРЕНЕР ЕФЕСА: Српски стручњак потписао трогодишњи уговор
kokoskov

ИГОР КОКОШКОВ НОВИ ТРЕНЕР ЕФЕСА: Српски стручњак потписао трогодишњи уговор

02.07.2025. 16:02 16:04
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПОВРАТАК НА МЕСТО УСПЕХА? Ефес у контакту са Мицићем: Неће нам бити лако да му дамо понуду
спорт

ПОВРАТАК НА МЕСТО УСПЕХА? Ефес у контакту са Мицићем: Неће нам бити лако да му дамо понуду

11.05.2025. 15:34 15:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај