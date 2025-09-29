ЕФЕС ДОМАЋИН МАКАБИЈУ У ПОДГОРИЦИ – Кокошков: Играмо домаћу утакмицу у гостима, то је мана, али ту се ништа не може
Тренер Ефеса Игор Кокошков рекао је да његова екипа почиње Евролигу играњем домаће утакмице у гостима, али да жели да отвори нову сезону победом над Макабијем.
Ефес ће у уторак од 19.45 у Подгорици бити домаћин клубу из Тел Авива у мечу првог кола Евролиге.
– Почињемо Евролигу играњем домаће утакмице у гостима. То је мана, али ништа се ту не може учинити. Свесни смо да нисмо играли беспрекорно, јер смо само четири пута могли да тренирамо заједно. То је велики недостатак за нас. Међутим, нико нас не пита о условима за рад или како се припремамо за утакмицу. Зато се морамо добро спремити, добро концентрисати и дати све од себе. Морамо да играмо на начин који ће нам омогућити да победимо – рекао је српски стручњак за клупски сајт.
Кокошков је током лета преузео Ефес који је комплетно реновирао екипу после прошле сезоне. Стигли су Кол Свајдер, Ајзеја Кординије, Џордан Лојд, Кај Џонс, Јоргос Папајанис, Ник Вајлер-Баб, Шехмус Хазер, Сарпер Давид Мутаф и Брис Десер.