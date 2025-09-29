scattered clouds
ПРОБЛЕМИ НА ПУТУ ЗА МУНДИЈАЛ 2026: ФИФА одузела три бода Јужној Африци

29.09.2025. 16:57 17:01
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) одузела је три бода Јужној Африци у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.

Разлог је у томе што је у мечу против Лесотоа играо Тебохо Мокуна који није имао право да наступи. 

Како је саопштено из ФИФА, Мокуна је играо у мечу у којем је 21. марта ове године Јужна Африка код куће савладала Лесото резултатом 2:0, а није имао право наступа, па је због тога утакмица регистрована победом гостију резултатом 3:0. 

Такође, Фудбалски савез Јужне Африке је кажњен са 10 хиљада швајцарских франака. 

Јужна Африка сад на челу квалификационе Групе Ц има 14 бодова, колико има и Бенин, а по 11 имају Нигерија и Руанда. Лесото, који је сад добио три бода, има девет бодова и пети је на табели, али то му скоро сигурно неће помоћи да се домогне пласмана на Светско првенство. 

До краја квалификација Јужна Африка гостује Зимбабвеу и дочекује Руанду. 

Директан пласман на Мундијал обезбедиће победник групе, а другопласирани ће имати шансу за бараж.

мундијал мундијал 2026 фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
