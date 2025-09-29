ПРОБЛЕМИ НА ПУТУ ЗА МУНДИЈАЛ 2026: ФИФА одузела три бода Јужној Африци
Дисциплинска комисија Светске фудбалске федерације (ФИФА) одузела је три бода Јужној Африци у квалификацијама за Светско првенство 2026. године.
Разлог је у томе што је у мечу против Лесотоа играо Тебохо Мокуна који није имао право да наступи.
Како је саопштено из ФИФА, Мокуна је играо у мечу у којем је 21. марта ове године Јужна Африка код куће савладала Лесото резултатом 2:0, а није имао право наступа, па је због тога утакмица регистрована победом гостију резултатом 3:0.
Такође, Фудбалски савез Јужне Африке је кажњен са 10 хиљада швајцарских франака.
Јужна Африка сад на челу квалификационе Групе Ц има 14 бодова, колико има и Бенин, а по 11 имају Нигерија и Руанда. Лесото, који је сад добио три бода, има девет бодова и пети је на табели, али то му скоро сигурно неће помоћи да се домогне пласмана на Светско првенство.
До краја квалификација Јужна Африка гостује Зимбабвеу и дочекује Руанду.
Директан пласман на Мундијал обезбедиће победник групе, а другопласирани ће имати шансу за бараж.