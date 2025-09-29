Сахране за уторак, 30. септембар
29.09.2025. 14:34 14:38
Коментари (0)
На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:
Сања Зорана Ивановић-Голубовић (1960) у 10.30
Данило Томе Гагић (1944) у 11.15
Наташа Ивана Брадић (1946) у 12.45
Даница Тиме Радосављевић (1939) у 12.00
Терка Тодора Крстић (1956) у 13.30
Јелица Петра Јанчурић (1923) у 14.15
Светко Гојка Петровић (1955) у 15.00
Марија Гавре Радоњић (1939) у 15.30
Ново гробље, Петроварадин
Драган Раде Сучевић (1935) у 11.00
Шимица Михе Веселиновић (1933) у 13.00
Централно гробље, Футог
Станко Мирка Гак (1953) у 15.00
Православно гробље, Будисава
Нада Млађена Ђајић (1940) у 13.00