Сахране за уторак, 30. септембар

На Градском гробљу у Новом Саду у уторак ће бити сахрањени:

Сања Зорана Ивановић-Голубовић (1960) у 10.30

Данило Томе Гагић (1944) у 11.15

Наташа Ивана Брадић (1946) у 12.45

Даница Тиме Радосављевић (1939) у 12.00

Терка Тодора Крстић (1956) у 13.30

Јелица Петра Јанчурић (1923) у 14.15

Светко Гојка Петровић (1955) у 15.00

Марија Гавре Радоњић (1939) у 15.30

Ново гробље, Петроварадин

Драган Раде Сучевић (1935) у 11.00

Шимица Михе Веселиновић (1933) у 13.00

Централно гробље, Футог

Станко Мирка Гак (1953) у 15.00

Православно гробље, Будисава

Нада Млађена Ђајић (1940) у 13.00

