ЂОКОВИЋ СЛОБОДАН У ПРВОМ КОЛУ ШАНГАЈА: Чека Чилића или Мутеа, Кецмановић и Међедовић добили ривале
29.09.2025. 13:10 13:13
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић биће слободан у првом колу мастерса у Шангају.
У другом колу ће се састати са победником дуела између Хрвата Марина Чилића и Француза Корентана Мутеа, одлучено је жребом.
Ђоковић је на мастерсу у Шангају постављен за четвртог носиоца. Потенцијални ривали Ђоковићу у трећем колу биће Американац Френсис Тијафо или Италијан Лоренцо Сонего.
У Шангају ће играти и Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић и Ласло Ђере.
Кецмановић ће се у првом колу састати са Американцем Лернером Тијеном, док ће Међедовић на старту играти против Француза Артура Риндернека. Ривал Ђереу у првом колу биће познат по завршетку квалификација.
Мастерс у Шангају игра се од 1. до 12. октобра за наградни фонд од 9.193.540 долара.