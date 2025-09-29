light rain
ЂОКОВИЋ СЛОБОДАН У ПРВОМ КОЛУ ШАНГАЈА: Чека Чилића или Мутеа, Кецмановић и Међедовић добили ривале

29.09.2025. 13:10 13:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US open

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић биће слободан у првом колу мастерса у Шангају.

У другом колу ће се састати са победником дуела између Хрвата Марина Чилића и Француза Корентана Мутеа, одлучено је жребом.

Ђоковић је на мастерсу у Шангају постављен за четвртог носиоца. Потенцијални ривали Ђоковићу у трећем колу биће Американац Френсис Тијафо или Италијан Лоренцо Сонего.

У Шангају ће играти и Миомир Кецмановић, Хамад Међедовић и Ласло Ђере.

Кецмановић ће се у првом колу састати са Американцем Лернером Тијеном, док ће Међедовић на старту играти против Француза Артура Риндернека. Ривал Ђереу у првом колу биће познат по завршетку квалификација.

Мастерс у Шангају игра се од 1. до 12. октобра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

Новак Ђоковић миомир кецмановић тенис
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
