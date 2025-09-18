clear sky
15°C
18.09.2025.
Нови Сад
eur
117.179
usd
99.3379
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"НЕ РАДИМО ЗА МИЗЕРИЈУ И СТРЕС!", поручују

ГЕНЕРАЦИЈА З УЗВРАЋА УДАРАЦ КОРУМПИРАНОМ СИСТЕМУ Младе не интересују сигурни, лоше плаћени и понижавајући послови њихових родитеља НАУЧИЛИ ДА ПОСТАВЕ ЈАСНЕ ГРАНИЦЕ

18.09.2025. 22:20 22:27
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo.rs
Коментари (0)
d
Фото: Pixabay.com

Генерација З, млади рођени између 1995. и 2010. године, све чешће одбијају послове који су некада важили за почетак каријере.

Малопродаја, угоститељство, кол-центри и канцеларијски послови од 9 до 17 више не долазе у обзир.

Генерација З све чешће заобилази послове који су некада важили за "природан почетак каријере". Ниске плате, фиксно радно време и крута правила више нису прихватљиви за младе рођене између 1995. и 2010. године. 

Галупова анкета показала је да је ангажованост запослених у САД-у пала на најнижи ниво у последњих десет година - само 31% људи каже да је "активно укључено" у посао. Највећи пад бележи се управо код млађих од 35, а Ген З јасно показује да нема намеру да пристаје на оно што су њихови родитељи и старије колеге некада подразумевали, преноси Citymagazin. 

Који послови су на црној листи?

Малопродаја и угоститељство, кол центри, складишта, крути канцеларијски послови од 9 до 17, продаја на провизију и неплаћене праксе. За Ген З то значи само једно - потплаћено, исцрпљујуће и без достојанства. 

Пословна саветница Абигејл Рајт каже: "Генерација З редефинише шта значи имати добар посао. Многе улоге које су миленијалци или генерација X толерисали сада се називају правим именом: лоше плаћене и ментално исцрпљујуће." 

Зашто више не "раде за искуство"?

Једноставно - финансијска реалност се променила. "Пре 20 година, после факултета, имао си мали дуг, делио стан са цимерима и то је некако ишло. Данас су кирије астрономске, дугови огромни и млади немају луксуз да раде послове који једва покривају трошкове живота", објашњава Кевин Томпсон из 9и Цапитал Гроуп. Зато Ген З радије бира фриленс, споредне послове, рад на даљину и флексибилне аранжмане, уместо да гута стрес за "сигурну плату". 

"Научили су да постављају границе"

Рајт додаје: "Зашто бих био на послу без флексибилности и нормалне плате, када могу сам да бирам услове? Генерација З је прозрела старо обећање ‘ради напорно и успећеш’. Радије ће одустати него пристати на мање од онога што сматрају поштеним." 

Сличног мишљења је и Дру Поверс: "Видели су како почетни послови нису увек водили напред, и како су старије генерације радиле цео живот за корпорације које су их на крају одбациле. Они више цене животна искуства него новац, и то није лењост - то је познавање сопствене вредности." 

Шта следи?

Стручњаци се слажу: послодавци који понуде флексибилност, поштовање и реалну плату добиће најбоље таленте. Они који се буду држали старог модела - мораће да рачунају на високу флуктуацију и проблем да пронађу раднике. 

"Компаније које ће опстати у наредних десет година биће оне које знају да се прилагоде. Јер вредности које тражи генерација З - нису само њихове, то су вредности сваког модерног радника", закључује Рајт.

(Mondo.rs)

генерација З млади запослење посао
Извор:
Mondo.rs
Пише:
Дневник
Бизнис Најновије вести
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај