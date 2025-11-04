clear sky
(ФОТО) ОВАКВОГ СИРА ГОТОВО ДА НЕМА НА ТРЖИШТУ Ево шта је тајна квалитета из породичне млекаре Давидовића у Каони

04.11.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
млеко
Фото: РИНА

ЛУЧАНИ: Рођена, одрасла и удала се на село вредна Светлана Давидовић из Каоне бирала је брдовито Драгачево за свој дом.

Деценијама ради без паузе, не жали се и како каже није се покајала што није отишла у велики град попут многих. Живи са породицом у засеоку Властељице са породицом и иако је неретко на селу линија између херионе и жртве јако танка она се никад не жали, већ живи од свог рада у природи и у складу са њом.

- Имам 52 године. Удала сам се овде пре 32 године. Дошла сам из доњег дела Драгачева, из Лисица. Овде се највише бавимо сточарством, имамо краве, некада смо имали и бикове, гајили смо па смо то мало прекинули. Имамо свиње, овце, малине и кромпир. Сејемо кромпир око хектар, малине око 30 ари, од свега по мало, што би се рекло сваштаримокаже за РИНУ Светлана.

Њен радни дан почиње некада и пре свитања, а звршава касно увече. Давидовићи су одучили да прошире процес прозводње и да на својој фарми прерађују млеко у готов производ, што се показало као добар потез.

- Већ пет година се бавим прерадом млека. Решила сам да кренем с тим кад је почело колебање са ценом млека сад једна, за два месеца друга цена. Нашла сам своју циљну групу, а то су породице, и желела сам да наставим традицију старинског начина сирења и прераде. Почела сам од нуле, са грудом, и то је остало до данас. Људи су задовољни укусом и квалитетом. Радим пуномасни сир, не скидам масноћу. Кајмак радим уз пастеризацију млека, сачекам да одстоји петнаест до двадесет дана и тек онда иде даље. Могла бих да радим и више, али не могу физички да постигнем. Тржиште није проблем, могла бих да се проширим, али засад је овакокаже вредна домаћица.

На почетку су јој највећа подршка била деца. Тражила је циљну групу, а онда су правили дегустације на манифестацијама, јер је Светлана чланица Удружења сеоских жена Драгачева.

сир
Фото: РИНА

- Људи су пробали, имали смо више укуса, а сад сам се задржала на класици. Све је кренуло преко манифестација и од уста до уста. То је била најбоља реклама. За време короне имали смо тржиште у Београду. То је био најбољи потез, али нисмо могли да изнесемо јер је било превише посла и млека није било довољно. Сад највише радимо за Краљево, Чачак и Гучу. Београђани који дођу овде као туристи често сврате код мене кући, пробају и купе, па понесу са собом. Мој сир је пуномасан и данас га готово нема на тржишту. Све што има у млеку остане у сиру. Не скидам ништа, зато је квалитетанприча Светлана.

Истиче да живот на селу јесте леп, али је далеко од идеалног. Потребно је урадити доста тога да би се вредним људима који не одустају од пољопривреде олакшало.

- Што се тиче живота на селу нисам оптимиста. Млади одлазе, и то с разлогом. Немамо сигурну цену млека, стоке, ни прасића. Све је препуштено тржишту. Моја деца су отишла својим путем, школују се и раде. Држава мора да уради више. Нама произвођачима фали продавница домаћих производа, кутак у маркетима где би се домаћи производи издвајали и јасно обележили. Жене које прерађују млеко, воће или поврће могле би тако да постану предузетнице и саме раде у оквиру свог домаћинства. Потребне су и едукације и радионице, да се жене повезују и оснажују, као у околним земљама. Оно што мене држи овде јесте породица. Деца нам долазе често, дају нам снагу. У овим годинама више немамо потребу да било шта мењамо. Није лако, али за сад остајемо овдепоручује Светлана.

млеко
Фото: РИНА

Како би побољшао и увећао производњу њен супруг Мирко користио је субвенције и тако је појачао своју механизацију.

- Радио сам од 2000. до 2010. године, сваке године по седам, осам бикова. То ми је била уштеда, не зарада. Захваљујући томе успели смо да купимо плац и саградимо кућу, а да нисмо осетили. Сада ћемо највероватније прећи на овце, јер нас суше и временске прилике уништавају. Ове године малина три пута мањи род, кромпир исто. Све је мање и мора да се прави нова рачуница. Радимо све у мањем обиму. Данас на селу не можеш ништа да уштедиш, колико зарадиш, толико и потрошиш. Живот на селу више није јефтинистиче Мирко.

