МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБОГАТИТЕ ПРЕКО НОЋИ! Ако имате парцелу у овом делу Србије, можете добро да зарадите ПАРЦЕЛЕ ДОСТИЖУ И ПРЕКО 6.000 ЕВРА ПО АРУ
Потражња за земљиштем на Тари последњих година бележи сталан раст, а тај тренд се јасно одражава и на цене парцела.
Све више купаца тражи мир, природу и могућност да изгради кућу или викендицу у планинском окружењу, док је понуда ограничена, што додатно гура цене нагоре.
Према подацима агенција за некретнине, вредност земљишта на Тари показује јасну узлазну путању и интересовање је веће него икада.
Колико кошта земљиште на Тари?
Најповољније грађевинско земљиште и даље се може пронаћи у Заовинама, где се цене крећу од око 2.100 евра по ару.
У насељима као што су Секулић и Митровац, цене већ достижу од 4.500 до 4.800 евра по ару, док су у Коњској Реци и на Калудђерским барама вредности од 5.000 до 5.500 евра по ару.
Најскупље земљиште тренутно се продаје у центру Секулића – парцела од осам ари са врхунским погледом кошта чак 49.000 евра, што је више од 6.100 евра по ару.
Ко купује земљиште на Тари?
За разлику од Златибора, где доминирају инвеститори који граде апартманске комплексе, Тара привлачи другачији профил купаца – појединце и породице које траже мир, природу и аутентичност.
Многи од њих желе да изграде викенд-куће за личне потребе, док се мањи број одлучује за објекте за издавање. Због тога Тара задржава имиџ „планине за одмор“, а не „планине у изградњи“.
Упоредно: цене на Златибору
На Златибору је понуда знатно већа и разноврснија. Цене зависе од локације и близине центра.
Најповољније парцеле налазе се у Краљевој води (око 2.357 евра по ару) и Гајевима (око 3.800 евра по ару), док цене нагло расту у деловима као што су Торник (7.000 евра по ару), Рудине (8.400 евра по ару) и Зова (8.824 евра по ару).
У новијим насељима, попут „Тајне“ близу центра, ар кошта око 10.800 евра, а у самом центру Златибора достиже и више од 24.000 евра по ару – што значи да четири ара могу коштати чак 97.000 евра.
Најексклузивније локације су Слобода (51.765 евра по ару), Караула (43.000 евра по ару) и Рујно, где је ар достигао чак 60.000 евра, односно 360.000 евра за шест ари.
Две планине – два света
Иако су Тара и Златибор удаљене свега сат времена вожње, данас представљају два потпуно различита тржишта.
Тара привлачи људе који траже мир, природу и искрен доживљај планине, уз умерен раст цена и мању понуду.
Златибор је постао инвестициона дестинација, препознатљива по изградњи и високим ценама по ару.
Раст цена на обе планине показује да планински туризам у Србији доживљава нови замах, али Тара за сада успева да очува свој аутентични карактер и равнотежу између развоја и природе.