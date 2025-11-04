КАТАР ПРИПРЕТИО ЕВРОПИ, ОСТАВИЋЕ ЈЕ БЕЗ ГАСА? Или ће ЕУ ублажити директиву о контроли ланаца снабдевања, или ће бити у грдној невољи
Катар је упозорио Европу да би могао да обустави извоз течног природног гаса.
Катар је упозорио Европу да би могао да обустави извоз течног природног гаса (ТНГ) уколико Европска унија не ублажи директиву ЦСДДД (Corporate Sustainability Due Diligence Directive), која се односи на контролу свих ланаца снабдевања. То је изјавио министар енергетике Катара и шеф компаније QatarEnergy, Сад Шерида ел Каби, на конференцији АДИПЕЦ.
"Ако Европа заиста не види како може да ублажи или укине ЦСДДД, и настави са увођењем казне од 5 одсто од укупног промета енергената, ми сигурно нећемо испоручивати ТНГ Европи", рекао је министар.
Ел Каби је такође истакао да држава у скорије време неће моћи да постигне нулте емисије угљоводоника у атмосферу.
Раније је Катар послао влади Белгије писмо са упозорењем о могућем смањењу испорука ТНГ-а због директиве ЦСДДД. Ако не дође до ублажавања мера, власти Катара разматраће „алтернативна тржишта“ за продају гаса. Од 2022. године, Катар задовољава око 12–14% потреба Европске уније за овим енергентом.
Директива ЦСДДД је део европског плана за постизање нултог нивоа емисија до 2050. године.
Она обавезује велике компаније које послују у ЕУ да идентификују и елиминишу потенцијалне и стварне негативне утицаје на људска права и животну средину који проистичу из њиховог пословања, укључујући и њихове подружнице и пословне партнере.
Компанијама које прекрше ове прописе прете казне у висини најмање 5% годишњег прихода.
Још 2022. године агенција Блумберг писала је да Катар захтева од европских држава потписивање дугорочних уговора на 20 година за испоруке течног природног гаса. Међутим, европске земље су те услове оцениле као "превише строге", па су преговори стали.