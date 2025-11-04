clear sky
9°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЛА ПРЕДУЗЕЋА ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ Никад више запослених, док гиганти отпуштају!

04.11.2025. 19:10 19:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕРЛИН: У јеку економске кризе у Немачкој мала и средња предузећа (МСП) у тој земљи запошљавају више људи него икада раније, док велике корпорације смањују број радних места, наводи се у анализи државне развојне банке КфW.

Према тој анализи коју је објавио Шпигл, МСП су запослиле више од 33 милиона људи у 2024. години иако је у Немачкој значајно успорена општа стопа раста запослености.

"Чак и у тешким економским временима, МСП предузећа показују висок степен отпорности. Међутим, то не значи да заиста добро послују. Компаније трпе због растућих трошкова и то врши значајан притисак на приходе. Компаније зато нерадо инвестирају", указао је главни економиста КфW-а Дирк Шумахер.

Он је рекао да је само 39 процената, или 1,51 милион, малих и средњих предузећа (МСП) у Немачкој реализовало инвестиционе пројекте, исто као и пре годину дана што је на граници рекордно ниског нивоа.

Највеће препреке инвестицијама су високе цене енергије, материјала и радне снаге, општи економски пад и непредвидива трговинска политика владе САД, наводи Шумахер.

немачка мала предузећа
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај