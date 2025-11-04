МАЛА ПРЕДУЗЕЋА ОБАРАЈУ РЕКОРДЕ Никад више запослених, док гиганти отпуштају!
БЕРЛИН: У јеку економске кризе у Немачкој мала и средња предузећа (МСП) у тој земљи запошљавају више људи него икада раније, док велике корпорације смањују број радних места, наводи се у анализи државне развојне банке КфW.
Према тој анализи коју је објавио Шпигл, МСП су запослиле више од 33 милиона људи у 2024. години иако је у Немачкој значајно успорена општа стопа раста запослености.
"Чак и у тешким економским временима, МСП предузећа показују висок степен отпорности. Међутим, то не значи да заиста добро послују. Компаније трпе због растућих трошкова и то врши значајан притисак на приходе. Компаније зато нерадо инвестирају", указао је главни економиста КфW-а Дирк Шумахер.
Он је рекао да је само 39 процената, или 1,51 милион, малих и средњих предузећа (МСП) у Немачкој реализовало инвестиционе пројекте, исто као и пре годину дана што је на граници рекордно ниског нивоа.
Највеће препреке инвестицијама су високе цене енергије, материјала и радне снаге, општи економски пад и непредвидива трговинска политика владе САД, наводи Шумахер.