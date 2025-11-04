МАЛИ ВОДИЧ ЗА ЗИМУ: Кад сазнате која дрва најдуже горе, више нећете куповати друга ОВА ВРСТА ГРЕЈЕ БОЉЕ ОД СВИХ ОСТАЛИХ
Многа домаћинства у Србији и даље се греју на дрва, а стручњаци саветују да избор врсте дрвета може знатно утицати на потрошњу и ефикасност грејања.
Према речима стручњака, најбољи избор за огрев су тврде врсте дрвета – храст, граб и јасен.
Оне сагоревају спорије, дају више топлоте и троше се мање, што их чини најисплативијим избором током зиме.
Шта је добро, а шта мање за пећ и камин
Тврда дрва (храст, граб, јасен) – најбоља су за пећи и котлове на чврсто гориво. Сагоревају полако и стварају јаку топлоту.
Средње тврда дрва (бреза, јова) – брже горе и захтевају чешће додавање у пећ.
Мека дрва (бор) – лако се пале и јефтинија су, али су погодна само за краткотрајно ложење, нарочито у „буржујкама“.
Савети за различите типове грејања
За пећи: Најбоље је користити тврда дрва. Мека и средња могу запрљати димњак и ослабити промају.
За пећ на чврсто гориво: Ако је потребно краткотрајно грејање, бор може послужити, али за дуготрајно је бољи храст или граб.
За камине:
У отвореним каминима не препоручује се бор, јер варнице и комадићи угљена могу излетети.
У затвореним каминима бор и бреза могу потамнети стакло врата.
Тврда дрва — већа улагања, али и већа уштеда
Иако су тврде врсте дрвета скупље, стручњаци истичу да су дугорочно најисплативије, јер дају више топлоте и троше се знатно спорије.
Дневник/ Блиц