clear sky
7°C
04.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

МАЛИ ВОДИЧ ЗА ЗИМУ: Кад сазнате која дрва најдуже горе, више нећете куповати друга ОВА ВРСТА ГРЕЈЕ БОЉЕ ОД СВИХ ОСТАЛИХ

04.11.2025. 21:17 21:23
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (1)
2
Фото: Pixabay.com

Многа домаћинства у Србији и даље се греју на дрва, а стручњаци саветују да избор врсте дрвета може знатно утицати на потрошњу и ефикасност грејања.

Према речима стручњака, најбољи избор за огрев су тврде врсте дрвета – храст, граб и јасен.
Оне сагоревају спорије, дају више топлоте и троше се мање, што их чини најисплативијим избором током зиме.

Шта је добро, а шта мање за пећ и камин

  • Тврда дрва (храст, граб, јасен) – најбоља су за пећи и котлове на чврсто гориво. Сагоревају полако и стварају јаку топлоту.

    2
    Фото: Pixabay.com

  • Средње тврда дрва (бреза, јова) – брже горе и захтевају чешће додавање у пећ.

  • Мека дрва (бор) – лако се пале и јефтинија су, али су погодна само за краткотрајно ложење, нарочито у „буржујкама“.

Савети за различите типове грејања

  • За пећи: Најбоље је користити тврда дрва. Мека и средња могу запрљати димњак и ослабити промају.

  • За пећ на чврсто гориво: Ако је потребно краткотрајно грејање, бор може послужити, али за дуготрајно је бољи храст или граб.

    2
    Фото: Pixabay.com

  • За камине:

    • У отвореним каминима не препоручује се бор, јер варнице и комадићи угљена могу излетети.

    • У затвореним каминима бор и бреза могу потамнети стакло врата.

Тврда дрва — већа улагања, али и већа уштеда

Иако су тврде врсте дрвета скупље, стручњаци истичу да су дугорочно најисплативије, јер дају више топлоте и троше се знатно спорије.

Дневник/ Блиц

огрев огревно дрво
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
1
Сачувај