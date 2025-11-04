СВИ СЕ БОРЕ И НАПРЕЖУ, А ФИЛИПСУ ДОБРО ИДЕ! Квартални профит скочио на 187 милиона евра, ЕВО како им је то успело!
АЈНДХОВЕН: Холандска компанија Филипс саопштила је данас да је у протеклом тромесечју остварила промет од 4,3 милијарде евра, уз нето профит од 187 милиона евра, што је нешто више него у истом периоду прошле године.
Профит фирме је порастао упркос америчким увозним тарифама и глобалним трговинским тензијама које ипак нису значајно утицали на пословање, преноси портал НОС. Према оценама руководства Филипса, потражња на северноамеричком тржишту остала је изузетно стабилна.
Здравствене установе у Сједињеним Америчким Државама повећавају улагања у дијагностику и терапијске уређаје, док истовремено сегмент потрошачке електронике задржава снажну куповну динамику.
Највећи допринос расту дошао је из категорије личне неге. Продаја нових модела електричних бријача и кућних ласерских уређаја за епилацију порасла је за више од 10 одсто, чиме је овај сегмент надокнадио слабије резултате на другим тржиштима и у другим линијама производа. Насупрот томе, у сектору медицинске опреме забележена је стагнација. Потражња је заостала за очекивањима, посебно у Кини.
Филипс је раније очекивао да ће управо Кина бити кључни мотор његовог раста у будућности због убрзаног старења становништва и раста улагања у здравствену инфраструктуру.
Потражња у овој азијској земљи се ипак није у потпуности опоравила након пандемије, а Кина је почела да усмерава средства и ка јачању домаћих произвођача медицинске опреме и делова који су сада Филипсови конкуренти.