СВИ СЕ БОРЕ И НАПРЕЖУ, А ФИЛИПСУ ДОБРО ИДЕ! Квартални профит скочио на 187 милиона евра, ЕВО како им је то успело!  

04.11.2025. 16:28
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pexels.com

АЈНДХОВЕН: Холандска компанија Филипс саопштила је данас да је у протеклом тромесечју остварила промет од 4,3 милијарде евра, уз нето профит од 187 милиона евра, што је нешто више него у истом периоду прошле године.

Профит фирме је порастао упркос америчким увозним тарифама и глобалним трговинским тензијама које ипак нису значајно утицали на пословање, преноси портал НОС. Према оценама руководства Филипса, потражња на северноамеричком тржишту остала је изузетно стабилна. 

Здравствене установе у Сједињеним Америчким Државама повећавају улагања у дијагностику и терапијске уређаје, док истовремено сегмент потрошачке електронике задржава снажну куповну динамику. 

Највећи допринос расту дошао је из категорије личне неге. Продаја нових модела електричних бријача и кућних ласерских уређаја за епилацију порасла је за више од 10 одсто, чиме је овај сегмент надокнадио слабије резултате на другим тржиштима и у другим линијама производа. Насупрот томе, у сектору медицинске опреме забележена је стагнација. Потражња је заостала за очекивањима, посебно у Кини. 

Филипс је раније очекивао да ће управо Кина бити кључни мотор његовог раста у будућности због убрзаног старења становништва и раста улагања у здравствену инфраструктуру. 

Потражња у овој азијској земљи се ипак није у потпуности опоравила након пандемије, а Кина је почела да усмерава средства и ка јачању домаћих произвођача медицинске опреме и делова који су сада Филипсови конкуренти.

компанија профит царине
