ПОРУЧИО НА ТЕМУУ ЗА НЕКОЛИКО ЕВРА, А НА КРАЈУ ПЛАТИО ВИШЕ ОД 600 Преселе му укоснице и мајица

23.09.2025. 16:28 16:46
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
тему
Фото: freepik ilustarcija

Један купац из Италије је скупо платио наизглед безазлену куповину на популарној платформи Тему

Због наруџбине која је укључивала мајицу с Дизнијевим мотивом и укоснице, на царини у Риму је добио казну од 618 евра, иако је за робу платио само неколико евра.

Спорни пакет је заустављен на царини у мају, а након прегледа, роба је послата адвокатима компаније Дизни, који су потврдили да се ради о фалсификатима. Према италијанском закону из 2005. године, одговорност за куповину лажне робе сноси сам купац, чак и ако није био свестан да је наручио фалсификат.
 

Мајица и укоснице су одмах заплењене, а купац је добио казну која је по италијанском закону могла бити и до 7.000 евра. Овај случај служи као упозорење свима који купују на платформама као што је Тему, где се по врло ниским ценама лако могу купити и фалсификовани производи.

