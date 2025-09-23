ПОРУЧИО НА ТЕМУУ ЗА НЕКОЛИКО ЕВРА, А НА КРАЈУ ПЛАТИО ВИШЕ ОД 600 Преселе му укоснице и мајица
Један купац из Италије је скупо платио наизглед безазлену куповину на популарној платформи Тему
Због наруџбине која је укључивала мајицу с Дизнијевим мотивом и укоснице, на царини у Риму је добио казну од 618 евра, иако је за робу платио само неколико евра.
Спорни пакет је заустављен на царини у мају, а након прегледа, роба је послата адвокатима компаније Дизни, који су потврдили да се ради о фалсификатима. Према италијанском закону из 2005. године, одговорност за куповину лажне робе сноси сам купац, чак и ако није био свестан да је наручио фалсификат.
Мајица и укоснице су одмах заплењене, а купац је добио казну која је по италијанском закону могла бити и до 7.000 евра. Овај случај служи као упозорење свима који купују на платформама као што је Тему, где се по врло ниским ценама лако могу купити и фалсификовани производи.