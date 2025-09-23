few clouds
Сахране за среду, 24. септембар

23.09.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Нада Косте Јошић (1961) 10.30

Јелена Илије Милошевић -испраћај- (1944) 11.15

Војислав Душана Ковачевић (1957) 12.00

Катарина Андрије Рац (1929) 12.45

Јелена Maнoјла Кртинић (1942) 13.30

Стаменко Милована Миљковић (1938) 14.15

Алмашко гробље, Нови Сад

Босиљка Јована Бојанић (1947) 11.00

Католичко гробље, Нови Сад

Рената Ђерђа Немет (1957) 13.00

Гробље у Ветернику

Милена Ђурађа Милекић (1935) 13.00

Љиљана Вукадина Коцић (1940) 15.00

Гробље Нови Мајур, Петроварадин

Мирјана Мартина Думић (1948) 13.00

Православно гробље, Сремска Каменица

Фрањо Венделина Хорват (1941) 15.00

сахране
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
