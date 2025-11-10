БОЉИ УСЛОВИ ЗА ЂАКЕ После 40 година Техничка школа у Пећинцима добила нове прозоре
ПЕЋИНЦИ: Недавно су замењени комплет прозори на старом делу Техничке школе „Миленко Веркић Неша” у Пећинцима.
Тим поводом је директорка ове образовне установе Сање Дујић изјавила да они нису мењани од како је школа изграђена, што је скоро 40 година.
– Прозори су били у јако лошем стању. Неки од њих нису могли да се затворе, неки да се отворе, а неки су се чак сами и отварали. Током зимског периода, када је грејна сезона, није било пријатно ученицима који седе до прозора, а између осталог, долазило је и до беспотребног расипања енергије. Са друге стране, током лета, било је незгодно јер учионице нису могле да се прозраче. У сваком случају, за нас је ово веома важна инвестиција, јер смо на овај начин успели да обезбедимо не само лепше и функционалније, него и безбедније учионице за наше ученике – поручила је Дујић.
Она је додала да су средства у износу од 3.587.000 динара добијена по конкурсу за финансирање текућег одржавања код Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.
– Замењени су прозори у 12 учионица, затим у пет канцеларија, ученичким тоалетима и ходницима. Трудимо се да побољшамо све услове за боравак и рад, како за ученике тако и за наставно особље. Тако смо успели недавно да опремимо кабинет електротехнике новом опремом, од средстава добијених на конкурсу Министарства просвете и Покрајинског секретаријата за образовање. Ускоро мењамо једну страну крова на новом делу школе која је оштећена током временских непогода, као и комплетан видео надзор на старом делу школе – изјавила је директорка, додавши да су завршили и техничку документацију за реконструкцију старог дела школе.
Како каже, наставиће да аплицирају на све покрајинске и републичке конкурсе, са циљем да створе што безбедније и практичније услове за све који бораве у овој школској установи.